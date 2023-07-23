Haber: Damla Oya Erman

Atlantik Okyanusu'nu çaprazlayan dolu dolu uçaklar ve turistik sıcak noktalardaki oteller, akıllıca davranmanızı gerektirecek.

Eğer okyanusun ötesine uçak bileti rezervasyonu yapmadıysanız, başlangıçtan itibaren etiket şokuna hazırlıklı olun.

Going.com'un (daha önceki adı Scott's Cheap Flights) Katy Nastro, Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya olan uçak biletlerinin özellikle son dakikada pahalı olduğunu belirtiyor. "Ancak, Ağustos'un son iki haftasını hedeflerseniz, Temmuz'dakilere göre çok daha ucuz olduğunu göreceksiniz."

Yazın sona ermesi ve okulların tekrar açılmasıyla birlikte, Nastro, seyahat talebindeki azalmanın fiyat rahatlaması getirebileceğini söylüyor.

Hala çok sayıda milinize sahipseniz, şimdi onları biriktirmeyi bırakmanın harika bir zamanı.

Nastro, "En iyi değerleri, nakit fiyatlar yüksek olduğunda elde edersiniz ve son dakika yaz seyahati hiçbir zamandan daha pahalı değildir," diyor. "Nakit ücretler 1,500 dolara ulaşsa bile, biletler aynı uçuşlarda 30,000 puan karşılığında genellikle mevcuttur."

Avrupa yaz tatilinin ulaşım kısmından çok tasarruf edemeseniz bile, orada olduğunuz sürece diğer maliyetleri azaltmak için bazı diğer yolları düşünebilirsiniz.

Bir gemi yolculuğu düşünün



Portofino'nun Limanı, Portofino, Cenova Metropol Şehri, İtalya, Avrupa'da gemi yolculuğu yapmayı düşünmediniz mi? Bunu düşünme zamanı şimdi olabilir.

Cruise Critic'in baş editörü Colleen McDaniel, "Bu yaz otel fiyatları ve uçak biletleri daha da artarken, gemi yolculuğu gerçekten yüksek değerli bir tatil seçeneği olmaya devam ediyor - ve başka bir uçakla seyahat etmek yerine daha ekonomik bir şekilde Avrupa'yı keşfetmenin harika bir yolu," diyor.

Özellikle Avrupa'ya geliş için ödediğiniz uçak biletini en iyi şekilde değerlendirmek ve başka bir uçakla başka bir destinasyona gitmek yerine, ülkeler arası bir tatil için gemi yolculuğunun, ülke bağlantılı bir tatil için ödeyeceğiniz fiyatın çok altında tasarruf sağlayabileceğini belirtiyor.

Tampa, Florida'dan mimar Hevelyn Villar Silva da bu fikre katılıyor. Ailesinin İspanya'nın Valencia şehrinden late Mayıs ayında 3,223 yolcu kapasiteli MSC Magnifica ile yaptığı yedi günlük gemi yolculuğu, muhtemelen ailelerinin Avrupa'da benzer bir tatilde ne kadar harcayacakları konusunda binlerce dolar tasarruf sağlamıştır.

Dört kişilik aile (iki genç oğlu ücretsiz seyahat ettiği için MSC Cruises'in düzenli olarak sunulan Çocuklar Ücretsiz Seferler promosyonundan faydalandı), hafta boyunca toplamda günde yaklaşık 310 dolar harcadı (uçak bileti hariç).

Bu günlük rakam, gemi yolculuğu ücreti (bir pencereye, ancak bir balkon olmadan olan bir kabin için 1,469.80 dolar. İtalya'daki Pisa ve Portofino gibi yerlerde kendi gezilerini yapmak için limanda verdikleri ekstra parayı içeriyordu.

Hafta boyunca yedi gece boyunca Valencia'da başlayıp biten ve İtalya, Fransa ve İspanya'daki beş limana (ve bir gün denizde) uğrayan bu gemi yolculuğunda, "Bir ailenin dört kişilik bu kadar çok yolculuk yapması, tüm bu yerleri görmesi, tüm yemeklerini yemesi ve bu maliyetle iyi uyuması mümkün değil," dedi.

Amerikalılar, Avrupa'nın kalabalık sıcak noktalarına akın ediyor. İşte Avrupalıların tercih ettiği diğer yerler.

MSC Cruises'in mevcut fiyatları arasında Temmuz ve Ağustos'ta başlayan yedi günlük Akdeniz turları yer alıyor. MSC Magnifica'da 799 dolardan, MSC World Europa'nın (6,762 yolcu kapasiteli en büyük gemisi) yolcularına ise 968 dolardan başlayan fiyatlarla, her ikisinde de çocuk ve genç kulüpleri, eğlence ve tüm yemekler dahil.

Royal Caribbean'in Symphony of the Seas gemisi, Ağustos ayında Batı Akdeniz'de Palma de Mallorca ve İtalya ile Fransa'ya uğrayan yedi günlük seferler için 1,799 dolardan başlayan fiyatlar sunuyor.

Yaz için diğer gemiler için araştırma yapmak isteyenler şunları da inceleyebilir:

• Norveç Cruise Line'ın Norveç Jade gemisinde Atina'dan Yunan Adaları'nda yedi günlük turlar için 599 dolardan başlayan fiyatlar sunuluyor.

• Daha serin iklimler için, Temmuz ve Ağustos aylarında Hurtigruten Norway'in yeni başlayan Svalbard Express'te yapılan yolculuklarda yüzde 40 indirim uygulanıyor.

• Svalbard'ın Kuzey Buz Denizi'nden Norveç anakarasındaki Bergen'e sekiz günlük güneye doğru yapılan seyahatler, kişi başına 2,812 dolardan (5,509 dolardan düşerek) başlıyor ve tüm yemekleri içeriyor.

Tren biletleri maliyetleri düşebiliyor



Milano Merkez Tren İstasyonu'ndaki modern yüksek hızlı trenler. Milano'nun endüstriyel anıtı ve turistik yeri. Milano ve Avrupa genelinde seyahat ve taşıma konsepti.

Karada seyahat etmeyi tercih mi edersiniz? Birçok yeri ziyaret etmeyi planlayan ve ücretsiz tren biletiyle faydalanabilecek genç çocuklu aileler için, Avrupa ülkeleri arasında uçmak veya bir yönüne araba kiralamak (artı benzin ve otoyol ücretleri) yerine trenle seyahat etmek, maliyet açısından daha avantajlı olabilir.

Henley Vazquez, lüks seyahat danışman grubu Fora'nın ortak kurucusu, "Avrupa'ya giden çoğu gezginin birkaç varış noktası vardır," diyor. "Bu yaz, trende bağlantısı olan şehirleri seçin, böylece birden fazla uçuş ve yüksek araç kiralama maliyetlerinden kaçınabilirsiniz."

Eurail, 27 yaşın altındaki gezginlere Avrupa'da tren seyahatlerinde yüzde 25'e varan genç indirimi ve yaşlılar (60 yaş ve üstü) için yüzde 10 indirim sunuyor. Ayrıca 4 ila 11 yaş arasındaki çocuklar, Eurail Yetişkin Geçiş sahibiyle birlikte seyahat ettiklerinde ücretsiz geçiş alıyorlar. Dört yaşından küçük çocuklar ücretsiz olarak seyahat edebilir ve Eurail Pass'a ihtiyaç duymazlar. Eurail, ayrıca feribot ücretleri ve maliyetleri kesmeye yardımcı olabilecek şehir kartları gibi şeylerde geçiş sahiplerine indirimler sunuyor.

Eurail Pass'ınızı en iyi şekilde değerlendirmek için, ekstra ücret gerektirmeyen rotaları arayın.

Traveling Gossip'in blogunun Ethan Williams'ı, "Ancak, belirli bir rotanıza bağlı olarak maliyet etkinliğini düşünmek, kısa veya daha az sık seyahatler için noktadan-noktaya biletlerin daha ucuz olabileceği anlamına gelebilir," diye tavsiye ediyor.

Avrupalı tren yolculuklarınızı tek bir ülkeye mi sınırlıyorsunuz?



Tek ülkeler genellikle kendi ülkeleri dışındaki yabancı vatandaşlara yönelik, Almanya'nın German Rail Pass'ı; İtalya'nın İtalya dışında yaşayan yabancı vatandaşlar için Trentalia geçişi; Avusturya'nın ülke içindeki ve bölgesel trenlerde seyahat eden iki ila beş kişilik gruplar için Einfach-Raus-Ticket'i ve Çek Demiryolları'nın Çek Cumhuriyeti'nde sınırsız tren seyahati için yedi ve 14 günlük geçişleri içeren Yaz Bileti gibi kendi tren seyahati anlaşmalarını sunuyor.

Eğer hava yoluyla Avrupa'nın etrafında seyahat etmeyi düşünüyorsanız, ana merkezler yerine alternatif havaalanlarından giriş ve çıkış rotalarına bakın, dedi First Step: Europe seyahat planlama blogu'ndan Georgia Bird.

"Örneğin, Roma Ciampino'ya uçup, ardından Roma Fiumicino'dan çıkmak gibi," diyor. "Bunlar bilet fiyatından yüzlerce dolar tasarruf etmenizi sağlayabilir."

Son dakika konaklamalarınızı rezerve edin



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Konaklamalarınızı henüz rezerve etmediyseniz, indirimli konaklama fırsatlarını son dakikada yakalamak, otel konaklamalarınızda ve apartman ve tatil evlerinde tasarruf etme seçeneği olabilir, diyor Checkin Cantabria'dan Ignacio Eguren.

Kuzey İspanya'daki Cantabria bölgesi çapında konaklama sunan bir tatil kiralama sitesi olan Checkin Cantabria'dan Eguren, "Daha iyi fiyatlar arıyorsanız, son dakika tekliflerine açık olmalı ve yer ve tarihler konusunda da esnek olmalısınız" diyor. "Talep yüksek olabilir, bu nedenle farklı seçenekleri keşfetmek ve mevcut tekliflere göre planlarınızı ayarlamaya hazır olmak önerilir."

Esnekliğiniz, son dakika değişikliklerini kolayca yapabilmeniz durumunda işe yarar olabilir.

Tatil kiralama yerlerine yönelik bazı gelir yöneticileri dinamik fiyatlandırma kullanıyor, diyor Eguren, bu da geceleme fiyatlarının arz ve taleple dalgalanabileceği anlamına gelir.

"Eksik veya son dakika iptalleri olan yerlerin fiyatları son dakikada daha iyi olabilir, böylece konaklamalarını doldurmak için anlaşmalar sunarlar" diyor.

Örneğin, Booking.com'un Getaway Deals sayfasında (28 Eylül'e kadar dünya çapında konaklamalarda yüzde 15 indirim) yapılan son aramada, Temmuz'un başında Amsterdam'ın merkezi Hotel Library Amsterdam'da (Rembrandt Evi Müzesi'ne 10 dakikalık yürüme mesafesinde) iki kişi için geceleme için 150 dolar ve Paris'in 10. arrondissementindeki Best Western Premier Faubourg 88'de kişi başı 108 dolarlık aynı gece konaklama fiyatları görüldü.

"Konaklama rezervasyon platformlarında sadece son dakika tekliflerini değil, aynı zamanda konaklama yerlerinin kendilerinin web sitelerinde de son dakika tekliflerini aramayı unutmayın" diyor Eguren. "Ayrıca, konaklama yerlerine doğrudan başvurarak mevcudiyet veya özel promosyonlar hakkında bilgi almayı düşünebilirsiniz."

Sıradan destinasyonların ötesine bakın



Kopenhag'ta, şehrin kanallarında süpermarketten aldıkları biradan keyif alan genç kalabalıklar göreceksiniz. Neden siz de aynısını yapmayasınız?

Veteran Avrupalı gezgin, seyahat televizyon sunucusu ve rehber kitap yazarı Rick Steves, Amerikalı gezginleri kıtada seyahat ederken daha çok Avrupalılar gibi düşünmeye ve hem para tasarrufu sağlamak hem de ödüllendirici bir deneyim yaşamak için tavsiye ediyor.

"Avrupa'nın en pahalı yerlerinde, orada yaşayan insanların izinden gitmek yardımcı olur" diye yazdı CNN Travel'a bir e-postada.

"Son ziyaretimde Oslo'daki bir restoranda, 20 müşteriden 16'sı sadece musluk suyu içiyordu" diye ekledi Steves. "Ve genç insanlar, Kopenhag'ın barlarına girmeye gücü yetmeyenler şehrin kanallarında süpermarketten aldıkları birayı keyifle içiyorlar. Neden siz de aynısını yapmayasınız?"

Sonuçta, burada ve orada küçük tasarruflar bir araya gelir.

Steves ayrıca tasarruf etmek için Avrupa'nın daha az gözde "ikinci" şehirlerine yönelmenizi ve aynı zamanda benzersiz bir deneyim yaşamanızı tavsiye ediyor. Bu yerleri "Avrupa'nın Chicago'ları" olarak adlandırıyor ve aralarında Fransa'daki Marseille, Almanya'daki Hamburg ve İngiltere'deki Liverpool'u sayıyor.

"Bu bir zamanlar depresyonda olan eski Sanayi Çağı güçlerini canlandırmak için çok para ve çaba harcanıyor, bu da onlara daha ünlü kardeşlerinde bulunmayan bir enerji veriyor" dedi Steves.

Nereye giderseniz gidin, nadiren bütçeyi zorlayan beklenmedik deneyimlere açık olun.

Steves, "Roma'da, Roma'daki Merdivenleri dizleriniz üstünde tırmanarak hacı olmanın nasıl bir şey olduğunu öğrenin" dedi. "Fransız meyve pazarında, Loire Şatosu bahçesinde keyifli bir piknik için bir gurme sepeti toplayın.”

"Harcadığım paranın ne kadar az olduğu, ne kadar zengin bir deneyim yaşadığımı görüyorum."