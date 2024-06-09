Avusturya

Yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip ülkede 6 milyon 372 bin seçmen, yerel saatle 07.00 ile 17.00 arasında AP’ye seçecekleri 20 yeni vekil için oy kullanacak.

Ülkede 16 yaşını doldurmuş, Avrupa Birliği (AB) vatandaşlığı bulunan herkes, 7 partinin yarıştığı seçimde desteklediği adaylar için sandığa gidecek.

Avusturya’da 255 adayın yarıştığı seçimde mecliste sandalyesi bulunan 5 partinin dışında Kovid-19 önemleri karşıtı Demokrat-Tarafsız-Özgün (DNA) oluşumu ve son yerel seçimlerde oylarını artıran Avusturya Komünist Partisi (KPÖ) dikkati çekiyor.

Ukrayna’da süren savaş ve düzensiz göçmen konusu, seçim kampanyalarının gündemini oluşturuyor.

Özellikle aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ) AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaş ve düzensiz göçmenlere yönelik seçim kampanyası ilgi çekiyor.

Avusturya’da eylülde düzenlenmesi planlanan genel seçimde seçmenlerin eğilimine ilişkin de fikir vermesi öngörülen AP seçiminde aşırı sağcı partinin oylarını artırması bekleniyor.

Macaristan’da halk AP üyeleri ve yerel yöneticileri seçmek için sandık başında

Macaristan’da seçmenler, Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni üyelerini ve yerel yöneticileri belirlemek üzere oy kullanmaya başladı.

Yaklaşık 9,7 milyonluk nüfusa sahip ülkede 8 milyon 200 bin seçmen, AP’nin 21 yeni üyesinin yanı sıra 3 bin 177 belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini seçmek üzere yerel saatle 06.00’da oy kullanmaya başladı.

Ülkede 11 parti ve ittifakın yarıştığı AP ve yerel seçimler için vatandaşlar saat 19.00’a kadar oy kullanabilecek.

Ukrayna’da süren savaş, ülkede 14 yılı aşkın bir süredir iktidarda olan Başbakan Viktor Orban’ın savaş karşıtı çıkışları, Avrupa Birliği (AB) yönetimiyle yaşadığı gerginlikler ve düzensiz göçmen konusu gibi hususlar kampanya döneminin öne çıkan başlıkları oldu.

Temmuz 2024’de AB Dönem Başkanlığını üstlenecek Macaristan’ın AP seçimleri sonrasında Birlik içindeki ibrelerin sağa yönelmesini hedefliyor.

Yerel seçimler

Ülkede halk, AP’nin yanı sıra başta başkent Budapeşte olmak üzere 3 bin 177 belediyenin yeni başkanlarını da belirleyecek. Mahalli seçimlere ilişkin en çok merak edilen sonuç ise başkentin el değiştirip değiştirmeyeceği.

Macaristan’da Ekim 2019’da yapılan seçimde belediye başkanlığı koltuğuna muhalefet partilerinin ortak adayı Gergely Karacsony oturdu. Ülkede Nisan 2022’de yapılan genel seçimleri kazanan Başbakan Orban’ın öncülüğünü yaptığı, Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve Hristiyan Demokrat Halk Partisi (KDNP) ittifakının bugünkü seçimde nasıl bir performans sergileyeceği, Budapeşte'yi tekrar alıp alamayacağı merak ediliyor.

Belçika'da halk çifte seçim için sandık başında

Belçika'da seçmenler, Avrupa Parlamentosu (AP), ülkenin federal parlamentosu ve bölgesel parlamento seçimleri için oy veriyor.

Hem AP hem de federal yapıdaki ülkenin genel seçimleri için 6 pusula üzerinden karar vermek üzere Belçikalı seçmenler, yerel saatle 08.00'den itibaren sandığa gitmeye başladı.

Seçmen yaşının düşürülmesiyle bu seçimde ilk kez 16 yaşından büyükler oy kullanabilecek.

720 sandalyeli AP'ye 22 vekil gönderecek olan Belçika'da 8 milyon civarı seçmen bulunuyor.

Belçika Federal Parlamentosuna 150, Flaman Bölgesi Parlamentosuna 124, Brüksel Başkent Parlamentosuna 89 ve Valon Bölgesi Parlamentosuna 75 milletvekili seçilecek.

Belçika'da nüfusu yaklaşık 350 bini bulan Türk toplumundan da çok sayıda aday yarışıyor.

Seçim sonrası beklentiler neler?

Belçika'da bölgeler arasında yaşanan anlaşmazlıklar, hemen her seçim sonrasında siyasi krizlere neden oluyor.

Ekonomik açıdan daha müreffeh olan Flaman bölgesi, sık sık daha fazla özerklik ve kendi maliyesi üzerinde daha fazla kontrol talep ederken ekonomik zorluklarla karşı karşıya bulunan Valon bölgesiyse daha güçlü federal birlik ve kaynakların eşitlikçi dağıtılmasını istiyor.

Ülke, 1979 seçimlerinin ardından 107 gün, 1988'de 148 gün, 2007'de 194 gün ve 2019 seçimlerinin ardından 653 gün hükümetsiz kalarak bu konuda rekor kırmıştı.

Bu kez de seçimden birinci çıksa dahi herhangi bir partinin hükümet kurabilmesi için gerekli 76 sandalyeye sahip olamayacağı, bu nedenle zorlu bir koalisyon müzakere sürecinin daha başlayacağı öngörülüyor.

Flaman bölgesinde yarışın aşırı sağcı ve milliyetçi partiler arasında, Fransızca konuşulan Valon ve çift dilli Brüksel-Başkent bölgesinde sosyalist ve liberal partiler arasında geçmesi bekleniyor.

Aşırı sağcı Vlaams Belang'ın performansı merak konusu

Seçim kampanyası döneminde en dikkat çekici konu, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ını oluşturan Flaman bölgesinde anket sonuçlarına göre aşırı sağcı Vlaams Belang'ın (VB) birinci parti çıkacağı öngörüsü oldu.

Göçmen ve İslam karşıtı söylemleriyle ön plana çıkan VB'nin yüzde 27, milliyetçi çizgideki N-VA'nın yüzde 20 oy alacağı tahmin ediliyor.

"Geleceğimizi kendi elimize almak” sloganıyla VB, ülkenin yaklaşık yüzde 30’unu oluşturan Valon bölgesinden ayrılmayı savunuyor.

Mevcut hükümetin yapısı nasıl?

Mayıs 2019'da yapılan seçimlerin ardından hükümet, Ekim 2020'de kurulabilmişti.

Flaman liberal Open VLD partisinden Alexander De Croo liderliğindeki federal hükümet, liberaller, sosyalistler, yeşiller ve Hristiyan demokratlarlardan oluşan 7 partili kırılgan yapıya sahip.

De Croo hükümeti, kemer sıkma önlemleri ile sosyal harcama ihtiyacını dengelemeye çalışan anlayışı benimsedi. Hükümetin odaklandığı temel noktaların arasında konut krizi, sağlık reformu ve sosyal güvenliğin güçlendirilmesi yer aldı.

Seçim sonuçları ne zaman belli olacak?

Sandıkların 16.00'da kapanmasıyla oy sayım süreci başlayacak.

İlk sonuçların saatler içinde, kesin sonuçların da 10 Haziran'da açıklanması bekleniyor.

Bulgaristan'da halk çifte seçim için sandık başında

Bulgaristan'da seçmenler, genel seçim ve Avrupa Parlamentosuna (AP) gönderecekleri milletvekillerini belirlemek üzere bugün sandık başına gidiyor.

Eş zamanlı yapılacak iki seçimde yarışan 20'si parti ve 12'si koalisyon olmak üzere 32 siyasi oluşum, 6 bin 518 aday gösterdi.

Bulgaristan Merkez Seçim Kurulu (MSK), 240 üyeli Ulusal Meclis için 6 bin 100 milletvekili adayının gösterildiğini açıkladı.

Parti ve koalisyonlar, aynı zamanda Bulgaristan’ın AP'deki 17 vekil kontenjanına 131’i kadın 418 aday gösterdi.

Kayıtlı 6,5 milyon seçmen için yurt içinde 12 bin, yurt dışında ise Türkiye dahil 60 ülkede toplam 769 sandık kuruldu. Türkiye’de yaşayan ve sadece Bulgaristan Parlamentosu için tercihte bulunabilecek seçmenler, 166 sandıkta oy kullanabilecek.

AP seçiminde sadece Bulgaristan'da veya herhangi bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinde adresi olan seçmenler, sandık başına gidebilecek. Bu seçim için tüm AB ülkelerinde, Türkiye dahil diğer ülkelerde ise sadece Bulgaristan'ın diplomatik temsilciliklerinde sandık kurulacak.

Bulgaristan nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan Türk ve Müslümanlar, geleneksel olarak ülkenin üçüncü büyük siyasi gücü Hak ve Özgürlükler Hareketi’ne (HÖH) destek veriyor. Parlamentoda halihazırda 36 milletvekilinden oluşan grubu bulunan HÖH'ün bu seçimde alacağı oyların yüzde 14’ü aşacağı tahmin ediliyor.

Ülke genelinde sabah başlayan seçim süreci, yerel saatle 20.00’ye kadar sürecek.

Merkez Seçim Kurulu, AP için resmi sonuçların 12 Haziran’a kadar, genel seçim sonuçlarının ise 13 Haziran’a kadar duyurulacağını açıkladı.

Fransızlar, Avrupa Parlamentosu üyelerini belirlemek için sandık başında

Fransa'da seçmenler, Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor.

Yaklaşık 49 milyon seçmenin bulunduğu Fransa'da 18 yaşını doldurmuş vatandaşlar oy kullanabiliyor.

Yerel saatle 08.00'den itibaren sandık başına giden seçmenler, AP'de 5 yıl boyunca görev yapacak 81 Fransız milletvekilini belirleyecek.

Oy verme işlemi bazı bölgelerde yerel saatle 18.00'de, Paris, Marsilya ve Lyon gibi bazı büyük kentlerde ise 19.00 veya 20.00'de sona erecek.

Ülkede 18 yaşını dolduran ve Avrupa Birliği (AB) vatandaşı olanlar, seçimde yarışan 38 partiden biri için oy kullanacak.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans, Sosyalist Parti (PS), aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi, merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR), çevreci Yeşiller (EELV), Fransa Komünist Partisi (PCF), aşırı sağcı Reconquete (Yeniden Fetih) Partisi, seçimde yarışan partilerden birkaçı.

Rusya-Ukrayna Savaşı ile ülkedeki genel fiyat artışına etkileri, düzensiz göçmenler ve Fransa'da yaşayan yabancılar ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, seçim kampanyasında gündem maddelerinin başında geliyor.

Kampanya sürecinde aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in yeğeni Marion Marechal'ın liste başını çektiği Yeniden Fetih, göçle mücadeleyi öne çıkarırken AP Milletvekili Manon Aubry'nin temsil ettiği LFI Partisi ise Filistin'i kilit mesele haline getirdi.

Romanya

Romanya'da seçmenler Avrupa Parlamentosu (AP) üyelerini ve yerel yöneticileri belirlemek için sandık başına gidiyor.

Seçmenler, yerel saatle 07.00'de oy kullanmaya başladı.

Avrupa Parlamentosunda Romanya’ya ayrılan 33 koltuk için 4’ü bağımsız 12 partiden 494 aday yarışıyor.

Yerel seçimde ise 3 bin 180 belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeleri belirlenecek.

Oy verme işlemi saat 22.00’de sona erecek.