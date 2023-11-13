Haber: Damla Oya Erman

Seyahat edenlerin uçaklara alternatif arayışları, kıtayı gezmek için daha sürdürülebilir seçenekler arayışını beraberinde getiriyor.

Gece trenleri, akşam hareketinden önceki heyecan, uluslararası gezginlerin çeşitliliği ve "Orient Express'te Cinayet" gibi kült eserlerin ilham kaynağı olan zamansız çekicilik ile bilinir. Ancak, bu trenlerin deneyimi karmaşıktır. Güzergahlar karmaşık, işgücü yoğun ve pahalıdır.

Son yıllarda, özellikle Avusturya Federal Demiryolları'nın (ÖBB) "Nightjet" ağı öncülüğünde, gece trenleri yeniden popülerlik kazanmıştır. Viyana ve Hamburg arasında işleyecek lüks yeni trenler, konforlu uyku kabinleri ve yalnız gezginlere yönelik özel "kapsül"lerle dikkat çekiyor.

Bu başarı, diğer ülkeleri de harekete geçiriyor. Fransa, İtalya ve İsveç gibi ülkeler, gece treni işletmelerini gözden geçirmeye ve hatta tekliflerini iyileştirmek için yeni vagonlar önermeye teşvik ediliyor.

Amerika'da, Amtrak, dünyaca ünlü California Zephyr ve Coast Starlight dahil olmak üzere 14 gece rotasındaki 800'den fazla eski treni değiştirmeye başladı.

Ancak, gece trenlerine yeniden ilgi duyan özel şirketler arasında henüz birkaç tanesi faaliyete geçebildi. Snälltåget (İsveç), Regiojet (Çek Cumhuriyeti) ve European Sleeper gibi şirketler, yeni rotalar, daha ucuz ücretler veya lüks konaklama vaat ediyor.

Ancak, yeni bir gece treni hizmeti başlatma çabalarının zorlukları da ortaya çıkıyor. European Sleeper, uygun bir tren ve zamanlama bulma konusundaki zorluklarla mücadele ediyor.

Gece trenleri devrimi, henüz Nightjet gibi hükümet destekli istisnalar dışında, beklentileri karşılamış değil. Ancak, doğru koşullar altında, gece trenleri uzun mesafe rotalarında önemli bir niş rol oynayabilir.