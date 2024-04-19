Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Olimpiyat sonuçlarına dikkati çeken Kacır, "Güne gurur verici bir haberle başlayalım. Gürcistan'ın Tskaltubo şehrinde düzenlenen ve 54 ülkeden 212 öğrencinin yarıştığı 13. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda ülkemizi temsil eden İrem Gülce Yazgan ve Sena Başaran altın madalya, Bengisu Demirbaş gümüş madalya, Ilgın Şekerli bronz madalya kazanarak bizlere büyük bir gurur yaşattılar." ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK bünyesindeki Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek üzere yetiştirilen "genç bilim insanı" kızları tebrik ettiğini belirten Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"Başarılarıyla göz dolduran öğrenciler sayesinde ülkemiz toplamda 114 puan kazanarak 37 resmi Avrupa ülkesi arasında üçüncü oldu. Olimpiyatlara katılan tüm öğrencilerimize, ailelerine, öğretmenlerine, eğitimlerde görev alan tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum."