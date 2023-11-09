Brüksel

Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı Giovanni Pitruzzella, Apple'a İrlanda'daki faaliyetlerinden dolayı geriye dönük 13 milyar avronun üzerinde vergi borcu çıkaran AB Komisyonu kararını iptal eden mahkemenin hukuki hatalar yaptığını ve davanın yeniden görüşülmesi gerektiğini bildirdi.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek hukuki mercii konumundaki Avrupa Adalet Divanı'nda görevli Başsavcı Pitruzzella, AB Komisyonu'nun İrlanda ve Apple'a karşı açtığı davada mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, Apple'a yönelik vergi konusunda alınan AB Genel Mahkemesi kararının iptal edilmesi gerektiği belirtildi.

Başsavcı Pitruzzella, AB Genel Mahkemesinin davada yasal standartlara uymadığına ve çok sayıda hukuki hata yaptığına işaret ederek, Avrupa Adalet Divanından alt mahkemenin kararını iptal etmesini ve esasa ilişkin yeni bir karar verilmesi için davayı AB Genel Mahkemesine geri göndermesini istedi.

AB Komisyonu, Apple'a 13 milyar avronun üzerinde vergi borcu çıkarmasını iptal eden alt mahkeme kararında hukuki hatalar yapıldığını iddia etmiş ve dosyayı hukukilik denetimi için Avrupa Adalet Divanına taşımıştı.

Hukuki mücadele sonucunda Apple'ın İrlanda'ya 13 milyar avroluk vergi ödemesinin gerekip gerekmediği açıklık kazanacak.

AB Apple davası süreci

AB Komisyonu, merkezi ABD'de bulunan Apple'ın Avrupa faaliyetleri için İrlanda'da kurduğu şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin 3 yıl süren soruşturmasını 2016'da tamamlamıştı.

Şirketin İrlanda'da faydalandığı vergi uygulamalarının AB kurallarına aykırı olduğuna karar veren AB Komisyonu, Apple'dan 2003-2014 arasındaki dönem için 13 milyar avro ve faizinin tahsil edilmesini kararlaştırmıştı.

Apple, AB'yi tek taraflı hareket etmek ve geçmişe dönük İrlanda'daki vergi kurallarını değiştirmekle suçlamış, İrlanda yönetimi ve Apple şirketi, Komisyon'un kararına karşı hukuki süreç başlatmıştı.

Dava, Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesinde ele alınmıştı. Bu mahkeme, 2020'de İrlanda'daki vergilendirmeyle ilgili AB Komisyonu kararını Apple lehine iptal etmişti.

Genel Mahkeme, Apple'a İrlanda'da ekonomik fayda sağlandığı yönündeki AB Komisyonu kararının yeterince kanıtlanamadığına ve hatalı olduğuna hükmetmişti.

AB Genel Mahkemesi kararları, hukukilik denetimi için üst mahkeme olan Avrupa Adalet Divanına taşınabiliyor.