HABER:DUHA SENA OSKAY

111 ülkenin temsilcileri ve Japonya halkı felaketin 78’inci yıl dönümü etkinliğinde Hiroşima Barış Anıtı Parkı’nda bir araya geldi. Hayatını kaybedenlerin yakınları ve siyasiler, “Little Boy” adlı atom bombasının atıldığı zaman olan yerel saatle 08.15'te saygı duruşunda bulundu.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida törende konuşma yaptı. Dünyadaki güvenlik ortamının, giderek zorlu hale geldiğini belirterek “Uluslararası bölünmelerin derinleşmesi ve Rusya'nın nükleer tehditleri nedeniyle nükleer silahsızlanmaya giden yol daha zorlu hale geldi” dedi.

Nükleer silahların neden olduğu Hiroşima ve Nagasaki trajedilerinin “asla” tekrarlanmaması gerektiğinin altını çizdi. Kishida, ayrıca nükleer silahların olmadığı bir dünya hedefine ulaşmak için yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

“Nükleer Silahsızlanmaya İlişkin Hiroşima Vizyonu”

Törende Hiroşima Belediye Başkanı Kazumi Matsui "Barış Deklarasyonu"nu okudu. Yaptığı konuşmada G7 Liderler Zirvesi'ne katılan dünya liderlerinin Barış Parkı’nı ziyaret ettiklerini, böylelikle atom bombasından sağ kurtulanların mesajlarının da liderlere ulaştığını ifade etti.

“Nükleer Silahsızlanmaya İlişkin Hiroşima Vizyonu” adlı bildirinin nükleer silahların olmadığı bir dünya kararlılığını ortaya koyduğunu belirterek, “Dünya liderleri, bugünkü nükleer tehditlerin ve nükleer caydırıcılık teorisinin anlamsızlığı gerçeğiyle yüzleşmeli ve bizi mevcut tehlikeli dünyadan ideal dünyamıza götürmek için acilen somut adımlar atmalılar” açıklamasında bulundu.

“Dünya genelindeki politikacılar, barış adına Hiroşima'yı ziyaret etme konusunda G7 liderlerini örnek almalıdır” diyen Matsui, toplumun politikacıları nükleer caydırıcılıktan vazgeçmeye teşvik etmesi gerektiğini vurguladı.