İSTANBUL- Hem geçtiğimiz yıl yayımladığı albümü "Deli İşi"ndeki "Allem Kallem" ve "Dalgana Bak" şarkılarının başarılarıyla hem de yıllar önce yayınladığı "Aşkistan", "Kalbimin Fendi", "Ya Habibi" ve Erol Evgin ile düet yaptığı "Tüm Bir Yaşam" şarkılarının önce sosyal medyada sonra da dijital müzik platformlarında tekrar trend olmasıyla çok güçlü bir geri dönüş yapan Atiye, şimdi de çok özel bir proje olan 'Selami Şahin Şarkıları 1' albümünde yer aldığı Sefam Olsun şarkısını yayınlıyor.

Bülent Ersoy’un 1993 yapımı albümüne adını veren bu şarkı, dönemin ses getiren şarkılarından biri olmakla birlikte Bülent Ersoy’un en çok satan albümleri arasına yerleşti. ‘’Sefam Olsun’’ bu defa Atiye’nin yorumuyla bugünün müzikal anlayışında hayat buluyor. Şarkı, İskender Paydaş düzenlemesiyle dinleyenleri dansa davet ediyor.