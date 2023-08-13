istanbul- “Yemen Türküsü”nden “Vardar Ovası”na, “Fikrimin İnce Gülü”nden “Sarı Zeybek”e Atatürk'ün en sevdiği şarkılar albüm oluyor.



Müzik yapımcısı Murat Yıldırım, 2012 yılında vefat eden Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatape’nin vasiyeti üzerine özel bir albüm hazırladığını duyurdu.



“Vasiyet” adlı albümde “Ah Bu Gönül Şarkıları”, “Yemen Türküsü”, “Vardar Ovası”, “Fikrimin İnce Gülü”nün de aralarında olacağı 9 şarkı yer alacak.



Ön hazırlık çalışmaları devam eden projede eserleri seslendirmeleri için Ülkü Adatepe’nin önerdiği Ajda Pekkan, Candan Erçetin, Cem Adrian ve Seçil Heper gibi sanatçılara teklif götürüldü.

ATATÜRK'ÜN YAZDIĞI ŞİİR DE ALBÜME GİRECEK

Albümde ayrıca, dünya çapında tanınmış bir sanatçı ile bir Türk şarkıcının düetinin yanı sıra sürpriz bir ismin seslendireceği Atatürk’ün Ülkü Adatepe’ye yazdığı şiir de yer alacak.

HABER: MERVE ELÇİ