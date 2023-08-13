İSTANBUL- Modern hayatı şekillendiren, sınıfının en iyisi yaşam tarzı markalarını bünyesinde bulunduran Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu otellerinden D Maris Bay, 10 Eylül tarihinde, dört Grammy ödüllü, efsane hitleriyle tanınan İngiliz sanatçı Seal’ı ağırlayacak. Ünlü şeflerin özel olarak hazırladığı lezzetler ve tanınmış sanatçıların performansları ile dünya çapında ses getiren etkinlik serisi “Big Art Festival” kapsamında sahne alacak Seal, soul, caz ve pop ritimleriyle, hafızalardan silinmeyecek bir geceye imza atacak.



Bu unutulmaz deneyim, saat 20.00’de kokteyl ve canlı caz müziğiyle başlayıp D Maris Bay şefleri tarafından hazırlanan özel gala yemeğiyle devam edecek. 22.30’da başlayacak Seal konseri, gece yarısına kadar sürecek. Konserin ardından DJ performansıyla eğlence devam edecek.

HABER: MERVE ELÇİ