Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı "Atatürk 1881-1919" filminin galası, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi.

Film oyuncularından İynemli'nin yanı sıra Songül Özden, Mehmet Günsür, Sarp Akkaya, Berk Cihat ve Esra Bilgiç ile yönetmen Mehmet Ada Öztekin, senarist Necati Şahin ve yapımcılar Saner Ayar ile Hakan Karamahmutoğlu'nun galaya basın ve sinema camiasına katılmasıyla davet edildi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan başrol oyuncusu İynemli, film setinde yaşadıklarını anlattı.

İynemli, sette ve çok sayıda Çanakkale Savaşı sahnesinde zorlanarak kaydedilerek "O sahneyi çekmeden önce ben 15 dakika kendim gelemedim. Bu muhtemelen ikinci filme denk gelecek. Orada göreceksiniz." yorumunu yaptı.

Yapımcı Ayar, Atatürk 1881-1919'un dizisi olarak planlı filme dönüştürülme sürecini basın mensuplarına aktardı.

Dijital film ve dizi platformu Disney Plus'ta tek sezon halinde yayımlanması planlanan ve daha sonra kısaltılarak filme dönüştürülen "Atatürk 1881-1919", ilk olarak 29 Ekim'de FOX Televizyonunda küçük bir kısmı gösterilerek seyirci karşısına çıkacak.

Daha sonra filmin ilk bölümü 3 Kasım'da, ikinci bölümü ise 5 Ocak 2024'te vizyona girecek.

‘Sadık Ahmet’ Filminin çekimleri tamamlandı

Yapımı MCG Film Medya, yapımcılığı Mahmut Cüneyt Göz tarafından üstlenilen ‘Sadık Ahmet’ filminin çekimleri tamamlandı. Batı Trakya Türklerinin mücadelesini dünyaya duyuran lider Dr. Sadık Ahmet’in hayat hikayesini anlatan film 2024 yılında vizyona girecek.

Proje tasarımı ve kreatif yapımcılığı Muhammet Usta’ya, senaryosu Mert Dikmen’e ait ve yönetmen koltuğunda Hakan Yonat’ın oturduğu film gösterdiği insanüstü çabayla adını tüm dünyanın bildiği bir siyasi karaktere dönüştüren Dr. Sadık Ahmet’in yaşamını gözler önüne serecek. Başarılı oyuncu Turgay Aydın’ın hayat vereceği Dr. Sadık Ahmet’in adalet arayışında geçen mücadelesi seyircileri derinden etkileyecek.

Filmin yıldız isimlerle dolu kadrosunda Turgay Aydın, Nur Fettahoğlu, Erkan Can, Ozan Akbaba, Renan Bilek, İlker Aksum, Taner Rumeli, Burak Satıbol ve Uğur Yücel, Erdal Beşikçioğlu, Suzan Kardeş, Doğukan Güngör yer alıyor.

‘Sadık Ahmet’ filmi 2024’te tüm sinemalarda yerini alacak.

"Andy Warhol-İstanbul” Sergisi Lale Müzesi'nde

Yirminci yüzyıl çağdaş sanatının en etkin isimlerinden ve Pop-art hareketinin öncüsü Andy Warhol’un 125 eserinin yer aldığı “Andy Warhol-İstanbul” Sergisi’nin resmi açılışı 18 Ekim 2023 tarihinde İstanbul Lale Müzesi’nde sanatseverlerin katılımı ile yapıldı. Sergi 31 Mart 2024 tarihine kadar gezilebilecek.

Amerikalı ressam, grafik tasarımcı ve film yapımcısı olan Andy Warhol, yaratıcı eserleri ve benzersiz tarzıyla sanat dünyasında ve popüler kültürde unutulmaz izler bırakmış; çağdaş sanatın dönüm noktalarından biri olmuştur. Pop Art akımının önde gelen temsilcilerinden olan Warhol, sanat dünyasına getirdiği radikal yaklaşımlarla tanınıyor. 1928 yılında Pittsburgh doğan Andy Warhol, Slovak göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Sanat kariyerine ticari illüstrasyonlar yaparak başlayan Warhol, zamanla modern sanat dünyasının en renkli ve çarpıcı figürlerinden biri olmuştur.

Warhol kariyerine ticari illüstratör ve reklam dünyasında grafik tasarımcı olarak başlamış ancak, kısa sürede sanat dünyasının sınırlarını zorlayacak benzersiz bir yaklaşımla farkını ortaya koymuştur. New York’a taşınarak 1950’lerin ortalarından itibaren sanat dünyasında adını duyurmaya başlamıştır.

Warhol’un stili, çağdaş toplumun görsel diliyle iletişim kurmayı amaçlamıştır. Reklam dünyasının, ünlülerin ve tüketim kültürünün etkisi altında olan Warhol, bu görsel dilin bir parçası haline gelmiş ve onu sanatına dahil etmiştir. Sanat eserlerinde sık sık günlük yaşamdan nesneleri ve ünlü simgeleri kullanması, sanatın elit bir sınıfın ayrıcalığı olmaktan çıkarak geniş halk kitlelerine ulaşmasına katkı sağlamıştır. Warhol’un ilham kaynakları arasında Amerikan tüketim kültürü, ünlüler, gazete başlıkları ve Hollywood yıldızları yer alır.

“Zaferin Rengi” filmi çekimleri başladı

Tarihin en şanlı futbol zaferlerinden biri olarak gösterilen, Fenerbahçe’nin General Harington Kupası’nı kazandığı maçı beyazperdeye taşıyacak “Zaferin Rengi” filminin çekimleri başladı. Abdullah Oğuz’un imzasını taşıyan filmin yıldız isimleri Beyazıt Meydanı’nda başlayan çekim öncesi basının karşısına çıkıp poz verdi.

Abdullah Oğuz’un hem yapımcılığını hem de yönetmenliğini üstlendiği “Zaferin Rengi” filminin çekimleri başladı. Film, 1919 yılında işgal altındaki İstanbul’da düşman kuvvetlerine karşı Anadolu’da başlatılan direnişin hikâyesini, Cumhuriyet tarihinin en büyük spor başarılarından biri olarak kabul edilen General Harington Kupası efsanesinin etrafında kurgulayarak beyazperdeye taşıyacak.

Filmin ana kahramanı, Fenerbahçe’nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı Galip Kulaksızoğlu’nu yeni neslin yetenekli oyuncularından Kubilay Aka canlandıracak. Gülper Özdemir filmde Peyker rolünde seyirci karşısına çıkacak. Nejat İşler ‘Sabri Toprak’, Timuçin Esen ‘Topkapılı Cambaz’, Yiğit Özşener ‘Mustafa Kemal Paşa’, Gonca Vuslateri ‘Vera’ ve Birce Akalay da ‘Halide Edib Adıvar’ rollerine hayat verecek. Beyazıt Meydanı’ndaki çekimler öncesi oyuncular basının karşısına çıktı.

Halide Edib Adıvar’ı canlandıran Birce Akalay, “Halide Edib milli mücadele döneminde ve öncesinde çok önemli bir figür olmuş. Kız çocuklarının eğitimine ömrünü adamış, aynı zamanda da bir ordu mensubu asker. Ülkemiz için bu kadar önemli modeli oynamak benim için sonsuz bir gurur” diye konuştu.

Abdullah Oğuz’un imzasını taşıyan ve kadrosunda ünlü yıldızları buluşturan merakla beklenen yapım, 2024’ün ilk yarısında beyazperdede seyirciyle buluşacak.

‘Çok Aşk Dolu' filminin galası hem güldürdü hem hüzünlendirdi

Senarist ve oyuncu Hasan Can Kaya’nın “Hayat kadar gerçek, hayat kadar komik ve hayat kadar duygusal” diyerek özetlediği, Muzaffer Yıldırım yapımcılığında hayata geçen yılın filmi Çok Aşk’ın gala gösterimi önceki akşam gerçekleşti.

Kariyerine ve sevgilisine ‘çok aşk’la bağlı Coşkun’un hikayesiyle fonda Türkiye’nin toplumsal yolculuğuna da şahitlik eden film 27 Ekim’de vizyona girdi.

Senaryosunu Hasan Can Kaya’nın yazdığı, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün yaptığı Çok Aşk filminin galası filmin oyuncularının yanı sıra Türkiye’nin iş ve sanat dünyasından birçok ismin katıldığı bir organizasyonla filmin galası gerçekleşti.

1 Erkek 1 Kadın dizisinin senaristlerinden, izleyicilerin efsane talk-show Konuşanlar’dan tanıdığı komedyen Hasan Can Kaya’nın senaryosunu yazdığı ve bir korsan film satıcısının aşkının peşinden gidişini güçlü film kadrosuyla beyazperdeye taşıyan filmin galası büyük ilgi gördü.

Galaya filmin oyuncuları; Hasan Can Kaya, Büşra Pekin, Barış Yıldız Ege Aydan, Bahtiyar Engin, Berkan Şal, yönetmen Kıvanç Baruönü ve filmin yapımcısı Muzaffer Yıldırım katıldı.

Yılın Müzikali "Jekyll & Hyde" birinci yılını kutladı

Robert Louis Stevenson’ın klasik gerilim romanından uyarlanan dünyaca ünlü ‘Jekyll & Hyde’ müzikali, önceki akşam İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluştu. Gösterime girdiğinin tam birinci yılını dolduran oyunun yıl dönümü İzmir’de sahnede büyük bir heyecanla kutlandı.

Bir yıl boyunca Türkiye'nin farklı illerinde 33 kez sergilenen ‘Jekyll & Hyde’ müzikali seyircisi tarafından büyük beğeni topladı. KerkiSolfej Organizasyonu ve Antre Production tarafından sahnelenen oyuncu kadrosu, etkileyici hikayesi ve benzersiz prodüksiyonuyla ses getiren müzikal hemen hemen her şehirde sold out olarak merakla izlendi.

Başrollerini Hayko Cepkin’in hayat verdiği Jekyll & Hyde müzikalinde kendisine Öznur Serçeler ve Nermin Koçak eşlik ediyor. Fatih Al, Umut Kurt ve Cenk Bıyık gibi usta isimlerin yer aldığı müzikalin yapımcılığını Melikcan Zaman üstlenirken, yönetmenliğini Taner Tuncay, genel sanat yönetmenliğini Malcolm Keith Kay, yaratıcı yapımcılığını Feri Baycu Güler, müzik direktörlüğünü Sabri Tuluğ Tırpan ve koreografisini ise Seda Özgiş yapıyor.

‘Jekyll & Hyde’Türkiye'yi karış karış gezerek sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

Doğu Demirkol'un senaryosunu yazdığı ‘Yaşam Koçu Sete çıkıyor!

Doğu Demirkol, senaryosunu yazdığı ve başrolünü üstlendiği “Yaşam Koçu” sinema filmiyle sete çıkmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Wovie, Dmc & Netd ve RetroPro’nun üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Burak Kuka yer alacak.

Uzun ve titiz bir hazırlık sürecinden sonra “Yaşam Koçu” film ekibi önümüzdeki günlerde motor diyecek. İstanbul’un farklı semtlerinde çekimleri yapılacak olan filmin Kasım ayı içinde tamamlanması bekleniyor.

Tek kişilik standup gösterileri ve DOĞU dizisiyle adından sıkça söz ettiren; Ahlat Ağacı, Ölümlü Dünya, Bayi Toplantısı ve Hayat filmlerinde büyük beğeni toplayan Doğu Demirkol’un başrolünde yer alacağı “Yaşam Koçu” filmi, şimdiden sinemaseverlerin merak konusu oldu.

Doğu Demirkol'un partneri ise henüz açıklanmadı. Merakla beklenen bu ismin kim olacağı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. Günümüz popüler mesleklerinden Yaşam Koçlarını tiye alan film yakında sadece sinemalarda!

Aşık olup bir türlü açılamadığı ve mecburi kankalık vasfıyla eşlik ettiği ünlü oyuncu Helin ile yaşam koçları, enerjici ve falcıları dolaşan Cafer, bu tarz işleri tiye alıp dalga geçerken bir anda kendini ülkenin en popüler yaşam koçu olarak bulur. Gün geçtikçe çevresinde oluşan mürit halesinin etkisiyle kerameti kendinden sanan Cafer’in gerçeği bulması için önce kendini bulması gerekmektedir.