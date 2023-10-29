Ara sıra yaşanan ishal veya kabızlık nöbetleriyle uğraşmak hiçbir zaman eğlenceli değildir, ancak sindirim sorunları yaşamanın en uygunsuz zamanı seyahat etmektir. Bu nedenlerin kesinlikle bilinmesi ve önlebşlen adımların atılması gereken bir durumdur, seyahat sırasında ishalin her yerde meydana gelebileceğini ve enfeksiyonla tamamen alakasız olabilmektedir. Çoğu insanın farkına varmadığı şey, kabızlığın aslında seyahat sırasında ortaya çıkan en yaygın gastrointestinal rahatsızlık olduğudur.

Ortaya çıkan sadece iki gastrointestinal problem bunlar değil. Evden uzaktayken mide ekşimesi geçirme olasılığınızın daha yüksek olduğunu görebilirsiniz. Uçmak kendinizi şişkin ve gazlı hissetmenize neden olabilir. Bazen arabaya, tekneye ya da hız trenine binerken ortaya çıkan mide bulantısına hepimiz aşinayızdır.

Sindirim sistemi seyahate ve bununla ilgili faaliyetlere karşı özellikle hassas görünüyor. Ama neden? Seyahat sırasında bağırsak hareketlerinizin düzenli kalmasını ve midenizin sakin kalmasını sağlamak için atabileceğiniz adımlar var mı?

1. Diyet değişiklikleri

Diyetimiz ve yeme alışkanlıklarımız seyahat ederken sıklıkla normalden farklı görünür. Evden uzaktayken ne yediğimiz ve ne zaman yediğimiz üzerinde daha az kontrol sahibi oluyoruz.Belki de daha az sebze yiyoruz ve dolayısıyla daha az lif alıyoruz, bu da kabızlığa yol açabilir. Ya da bazen tamamen yeni mutfaklar deniyoruz ve istemeden hoşgörüsüz olduğumuz bir şeyi yeriz ve bunun sonucunda ishal veya hazımsızlık ortaya çıkar. Aşırı yememek ve mümkün olduğunca dengeli bir beslenmeyi sürdürmek, bu kaderlerden kaçınmaya yönelik uzun bir yol kat edebilir. Ancak seyahat sırasında bu her zaman tamamen gerçekçi değildir, özellikle de tatilinizin tadını çıkarmaya çalışırken. İshal önleyici ilaçlar, Oral laksatifler, dışkı yumuşatıcılar ve antiasit gibi hapların seyahat sırasında yanınızda olması bu semptomları gidermenize yardımcı olabileceği gibi stres düzeyinizide düşürecektir.

2. Stres

Seyahatin stresi evden çıktıktan hemen sonra başlayabilir: Uçuşunuzu kaçırmadığınızdan emin olmak, kalabalık bir havaalanında gezinmek, bazen sizden birkaç santim uzakta oturan insanlarla paylaştığınız bir tuvalet stres düzeyinizi arttırır. Stres bağırsak fonksiyonlarını etkiliyor ve bu da kabızlık ya da ishal gibi iki şekilde de gerçekleşebilir. Tek yapmanız gereken, stresin bağırsak hareketlerini nasıl daha sık veya gevşek hale getirdiğini hatırlamak için üniversitede girdiğiniz o önemli sınavı hatırlamak. Ancak stres, diğer senaryolarda bağırsak hareketlerinin eksik olmasına da yol açabilir. Ortaya çıkan stres, kişinin bağırsak hareketini tamamen yapmasını engelleyebilir ve bu da kabızlığa katkıda bulunabilir. Ayrıca kabızlık olduğunda insanların tuvaletini yapmaya odaklanma eğiliminde olduğunu, bunun da stresi artırdığını ve kabızlığı daha da kötüleştirdiğini biliniyor. Burada da her zaman yapabileceğiniz çok fazla şey yoktur; seyahat bazen sadece streslidir. Seyahat ederken ishal veya kabızlık yaşarsanız, reçetesiz satılan doğru ilaçlar bunu hafifletmeye yardımcı olabilir.

3. Dehidrasyon

Susuz kalmak kabızlık için bir risk faktörüdür, ancak seyahat ederken yeterince su içmek zor olabilir. Banyo molaları, uzun bir yolculukta zaman alıcı olabilir veya belirli yerlere yerleşmek zor olabilir, bu da bilinçli olarak daha az su içmenize yol açabilir. Ayrıca seyahat sırasında su kaynağı her zaman hazır olmayabilir veya bu kaynak güvenli olmayabilir. Seyahat ederken bir sıvı alımı planına sahip olmak olmak büyük önem taşıyor. Kendi başınıza doldurabileceğiniz bir su şişesi getirmek ve yanınızda sürekli su bulundurmak sıvı alımını kolaylaştırabilir ve susuzluk sonucu oluşabilecek gastrointestinal sorunlardan kolayca kurtulunabilir.

4. Alkol tüketimi

Alkol vücudun susuz kalmasına neden olur ve kişide dehidratasyon gelişir. Unutmayın ki dehidrasyon kabızlık için bir risk faktörüdür.

5. Biyolojik saatinizin bozulması

Seyahat sizi zaman dilimleri arasında gezdirdiğinde sirkadiyen ritminizi, yani vücudunuzun kendi iç saatini ayarlama ve zamanlama şeklini etkileyebililir. Kolon (kalın bağırsak) hareketliliği de dahil olmak üzere vücudun birçok fizyolojik sürecinde günlük farklılıklar var. Gece kolonumuz bizimle birlikte uyuyor. Sabah kolonumuz uyanıyor ve aktivitesinde büyük bir artış görüyoruz. Ancak dahili saatinizde akşam 22.00 olan şey, yeni lokasyonunuzda aslında sabah 8 olduğunda, iki nokta üst üste kafa karışıklığı ortaya çıkar. Bu, kabızlık gibi gastrointestinal sorunlara neden olabilir. Biyolojik saatinizi birkaç saat değiştirmek çok da önemli değil, ancak 10, 15 saat değiştirmek, vücudunuzun ritmini gerçekten bozabilecek önemli bir değişiklik. Bu, düzensiz kolon hareketliliğine yol açabilir ve kabızlığa katkıda bulunabilir.

6. Seyahat öncesi tüketilen yanlış gıdalar

Uçuştan önce yemek ve içecekleriniz ne kadar gazlı olursa, şişkinlik ve kabızlık yaşama olasılığınız da o kadar artar. Seyahat öncesi yaklaşık 24 ila 48 saat önce soğan ve sarımsak gibi gaza neden olma olasılığı en yüksek olan yiyecekleri yemekten kaçının; çünkü bunların vücudunuzun tamamen sindirilmesi oldukça uzun zaman alır. Gazlı meşrubatlar ve maden suları da şişkinliğin bir başka nedenidir. Bazı kişilerde uçarken hazımsızlığı da tetikleyebilirler. Ancak sıvılar vücuttan hızlı bir şekilde geçtiği için genellikle yalnızca uçağa binmeden kısa bir süre önce tüketildiğinde sorun teşkil ederler.