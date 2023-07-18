İSTANBUL- İlçedeki yeşil alanları düzenli olarak artırma ve daha temiz, estetik, kullanışlı hale getirme çalışmalarını sürdüren Ataşehir Belediyesi, bir yandan yeni parkların yapımını sürdürürken bir yandan da mevcut parkları yeniliyor.

İlçedeki en küçük alanların bile park haline dönüştürülmesi hedefiyle hareket eden Ataşehir Belediyesi, bu kapsamda Küçükbakkalköy Mahallesi’ne yeni bir park daha kazandırıyor. Küçükbakkalköy Mahallesi Dereboyu Caddesi ile Emel Sokak kesişiminde yapım çalışmalarına başlanan parkın toplam alanı 22.442 metrekareyi buluyor. Park içerisinde 756 metre uzunluğunda yürüyüş-koşu parkuru, 78 metrekare büyüklüğünde açık hava spor alanı ve 312 metrekare uzunluğunda köpek gezdirme alanı yer alacak.

Eskiyen, yıpranan parkları hem yeni bir görünüme kavuşturan hem de işlevselliğini artıran Ataşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Atatürk Mahallesi’nde bulunan Park 8’de de yenileme çalışmalarına başladı. Bu kapsamda parkın içerisinde bulunan mevcut çocuk oyun alanı, açık hava spor alanı, yürüme yolları, aydınlatma ve sulama sistemleri ile yeşil alanlar tamamen yenileniyor. 6.765 metrekare büyüklüğündeki parkın yenilenmiş hali sonrasında içerisinde; 275 metre uzunluğunda yürüme-koşu parkuru, 150 metrekare çocuk oyun alanı, 100 metrekare açık hava spor alanı, oturma ve dinlenme alanları ile yürüyüş yolları ve küreli süs havuzu yer alacak.

Parklardaki spor faaliyetlerini desteklemeye de önem veren Ataşehir Belediyesi, Barbaros Mahallesi’nde bulunan Bülent Ecevit Parkı ile Kayışdağı Mahallesi’nde bulunan 80. Yıl Cumhuriyet Parkı’ndaki futbol sahalarının zeminlerini yenileme çalışmalarını da sürdürüyor.

Kurulduğu 2009 yılından bu yana Ataşehir’deki park alanlarını 398 bin metrekareden 1 milyon metrekarenin üstüne yükselten Ataşehir Belediyesi, park sayısını ise 235’e çıkardı. Yapımı devam edenler haricinde, Ataşehir’deki parklarda; 137 çocuk oyun alanı, 46 basketbol ve voleybol sahası, 28 futbol sahası, 5 tenis alanı, 4 satranç oyun alanı ve 105 açık hava spor alanı bulunuyor.

HABER: EMİR YÜCEL