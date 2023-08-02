İSTANBUL - Finansal teknolojiler alanında girişimcilik ekosistemini desteklemeyi hedefleyen bir hızlandırma programı olan Fintech Factory, Ataşehir Belediyesi tarafından BC Partnering koordinasyonunda İNOVATA Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Uzmanlar, sektör temsilcileri ve yatırımcılar tarafından hazırlanmış çok yönlü bir program olan Fintech Factory’e dahil olan girişimler, lokal ve global paydaş şirketler ile iş birliği fırsatına ve yatırımcılara erişebilme imkanına sahip oluyorlar.

Fintech Factory’e dahil olan 6 girişimden biri olan Finceptor, merkeziyetsiz finans (DeFi) protokolü olarak Web3 projelerinin likidite ve sermaye finansmanı organize edebileceği bir platform şeklinde faaliyet gösteriyor. Web3 projelerinin token arzı sürecindeki tüm aşamalarında finansman erişimi sağlayan Finceptor, Keiretsu Forum Türkiye’nin melek yatırımcılarından 3.5 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı.