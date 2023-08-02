İSTANBUL - Şenlik boyunca Adalar Müzesi'nde çiçek ve çiçekçilik temalı panel ve sunumlar, müze bahçesinde el sanatı ürünü hediyeliklerin yer aldığı stantlar, adaların farklı mekanlarında düzenlenen konserler, atölyeler, Adalar bahçe kültürünün tanıtıldığı bahçe gezileri ve bir dizi etkinlik gerçekleşti. Etkinliklerle eşzamanlı olarak Adalar Müzesi'nde biri yarışma sergisi olmak üzere iki sergi düzenlendi.



Fotoğraf sergisi ve yarışmasına yoğun ilgi

Şenlik kapsamında küratörlüğünü mimar ve fotoğrafçı Rubi Asa'nın üstlendiği “Çiçeklerin Gülüyor Sevincinden” başlıklı fotoğraf sergisi ve yarışması yapıldı. Bir zamanlar çiçek bahçeleri, seraları, mezatları ve çiçek bayramlarıyla ünlü Adaların, zamanla yok olmuş geleneğini canlandırmayı ve çiçekçiliği özendirmeyi hedefleyen yarışma kapsamında, Adalı gönüllüler tarafından Kınalı, Burgaz, Heybeli ve Büyükada'da tüm sokaklar tarandı ve fotoğraflandı. Mimar, peyzaj mimarı ve yazarlardan oluşan Adalı seçici kurul tarafından ön elemeden geçen 50 evin sokaktan geçen herkes tarafından görülebilen çiçeklerle bezeli fotoğrafları sergiye dönüştürüldü. 28 Temmuz saat 15.00'te ziyarete açılan sergideki evler, şenlik boyunca ziyaretçiler tarafından oylandı ve ilk 10'a girenler, şenliğin bitiminde 30 Temmuz akşamı belirlendi. İlk 10'a giren evlerin sahipleri önümüzdeki günlerde tek tek ziyaret edilecek ve belgeleri takdim edilecek. Her yıl tekrarlanması hedeflenen yarışma, Adalıların ve ziyaretçilerin yaşam alanlarına duyarlılıklarını artırmayı amaçlıyor.



Heybeliada'da bir parkın çiçeklendirilmesi, düzenlenmesi ve bakımına katkıda bulunan bir Adalıya verilen plaket de bu amacın bir parçası olarak gelecek şenlikler için örnek oluşturuyor. “Bir Zamanlar Adalarda Çiçek Bayramları” sergisi ise ziyaretçileri Adalar'ın az bilinen çiçekçilik tarihine ışık tutan bir keşif yolculuğuna çıkardı. Her iki sergi de ekim ayına kadar ziyarete açık olacak.



İlk 10'a giren evlerin adalara göre listesi



1. Kınalıada

2. Burgazada

3. Burgazada

4. Burgazada

5. Burgazada

6. Heybeliada

7. Büyükada

8. Burgazada

9. Heybeliada

10. Heybeliada



Yetişkinlere ve çocuklara yönelik atölyeler düzenlendi

Etkinlikler kapsamında yetişkinlere ve çocuklara yönelik atölyeler gerçekleştirildi. Bunlar arasında Adalar'ın 150 yıllık geleneğini yeniden canlandırmayı amaçlayan “Bir Demet Yasemen” atölyesinin yanı sıra çiçekli bitkilerden tütsü, baskı, resim atölyeleri düzenlendi. 10 kişiyle sınırlı olan ve bazıları iki üç kez düzenlenen atölyelere yaklaşık 100 kişi katıldı.



Şenlik boyunca beş ayrı başlıkta sunum ve konuşmalar yapıldı. Adalar'da Bahçe Kültürü, Adalar'ın Çiçekleri, Ağaçları, Hayvanları, Adalar'ın İstanbul yakınlarındaki çiçekçiliğin gelişmesinde bir zamanlar oynadığı rolü içeren panel en dikkat çekicileriydi. Aralarında adaların en güzel noktalarından birinde gerçekleşen Günbatımı konserlerinin de bulunduğu dinletiler şenliğe renk kattı.

HABER: MERVE ELÇİ