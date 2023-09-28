FUNDA AKOSMAN

Ünlü Sanatçılar Meridyen Terapi İle Tanıştı Ünlü Sanatçılar Meridyen Terapi İle Tanıştı

Astrolog Vedat Delek  nokta atışı yorumları ve kitaplarıyla astroloji severlerin ilgisini kazanmaya devam ediyor. Delek, Youtube kanalı için yeni bir programa başladı.
Vedat Delek, kendi Youtube kanalı için bir ilk olan Astroloji Haber Bülteni ile astroloji severler ile buluşuyor. 
Ebru Yıldırım'ın anons sunumlarıyla Haber Bülteni formatındaki Astroloji Haber Bülteni 23 Eylül Cumartesi Günü ilk bölümüyle izleyicileriyle buluştu.
Her Pazar saat 21:00'de Astrolog Vedat Delek Youtube Kanalında  izleyicileri ile buluşmaya devam edecek.