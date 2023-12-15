HABER: FUNDA AKOSMAN

2024 yılında olacakları astroloji ilmini kullanarak kaleme alan yazar. Büyük sevgi insanı Hz Mevlana'nın sözlerini Access Bars tekniğini kullanarak olumlama tekniği ile okuyucularıyla buluşturdu. Geçtiğimiz günlerde Levent'te bulunan bir alışveriş merkezi içinde yer alan salonda geçtiğimiz günlerde imza günü ve söyleşi düzenleyerek okuyucuları ve sevenleri ile bir araya geldi. 2024 yılı için Doğa olayları can yakacak diyen ünlü Astrolog kitap içinde 2024 yılı kehanetleri. 2024 yılı burç yorumları. Tutulmalar ve kaderi değişecek burçlara verdiği tavsiyeler 2024 yılının en şanslı günlerini astroloji severler ile paylaştı. Mevlana'nın Sözlerinden Olumlamalar kitabım çok özel tekniklerin bir araya geldiği günümüzde yaşanan bereketsizlik zaman kalitesini doğru kullanmamaktan kaynaklı sorunlara çare olarak hazırladım. Kitabı alan okuyucularımın hayatlarına dokunmak ve onların hayatlarına katkı sağlamak için kaleme aldım bu kitabı yıl sonunda görecekler verdiğim tavsiyelere uyan ve olumlamaları hayatında kullanan kişiler 2025 yılına girerken farkındalıkla bereket ile ve yaşadıkları sorunları geride bırakarak girecekler.

Şamanik Kuantum ve Aile dizimi uzmanı aynı zamanda Astrolog Vedat delek astroloji akademisinden mezun olan Afag KHalilova Demir Ünlü astrologa eşlik etti. Yakında ikili birçok çalışmada iş birliği yaparak farklı projelerde bir araya gelecekler.

Kitabı online satın almak isteyenler linkten satın alabilirler: https://www. kitaplife.com/urun/mevlananin- sozlerinden-olumlamalar-vedat- delek

2024 yılı Kehanetleri videosu: https://www.youtube. com/watch?v=0sWOQlxTte4&t=7s

2024 yılında burçları neler bekliyor? https://www.youtube. com/watch?v=_JpHx_i3Vn4&t= 3769s