Haber: Damla Oya Erman

Özel olarak inşa edilen bir uzay aracı olan Peregrine Mission One, NASA'nın Ticari Ay Yük Taşıma Hizmetleri (CLPS) girişimi tarafından desteklenen önemli bir projeyi temsil ediyor.

Pittsburgh merkezli Astrobotic tarafından üretilen Peregrine lunar lander, çeşitli NASA ve ticari yükleri taşıyacak.

Peregrine Mission One, 8 Ocak'ta gerçekleşecek ve United Launch Alliance'ın (ULA) yeni Vulcan Centaur roketinin ilk fırlatışını gerçekleştirecek.

Özel ay aracının ayın Sinus Viscositatis (Yapışkanlık Körfezi) bölgesine iniş yapması planlanıyor, bu da Pittsburgh'u NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi ve Florida'nın Uzay Sahili ile birlikte ayın kapısı olarak kabul edebilir.

Astrobotic'in merkezinde, lunar iniş geliştirmelerini halka sunan Moonshot Museum bulunuyor.

Peregrine, tarih yazma amacı taşıyor; çünkü bu, özel bir iniş aracının ayda başarılı bir iniş yapmaya çalışan ilk girişim olma hedefini taşıyor. Ancak Astrobotic bu zorlu görevde yalnız değil; yedi farklı ülkeden yük taşıyan bu dikkate değer misyonda NASA da büyük yatırım yapmış durumda. Peregrine Mission One, NASA'nın Artemis programı aracılığıyla insanlı ay keşfini yeniden başlatma çabalarının erken bir tanıtım kartı olma özelliği taşıyor.

Astrobotic'in CEO'su John Thornton, bu özel bir röportajda, "Buraya gelmek yıllarımızı aldı" dedi. "Benim için, 2007'nin başlarındaki şirketin kuruluşundan bu yana şirketle birlikte geçen 16 yıldır. Bu gerçekten de uzun ve dolambaçlı bir yolculuktu. O zamanlar çok farklı görünüyordu. Google X Prize'ı konuşuyorduk, bir iş kurmaya çalışıyorduk ve yük satışlarını artırmaya çalışıyorduk. Her zaman çok zor olacağını biliyordum. Ama yıllar içinde kritik kütleye ulaşmamıza yol açacak kadar yeterli desteği bulduk."

Thornton, yıllar boyunca değişen politika ve başlama-duraklatma uzay politikası nedeniyle uzun süre boyunca ayın NASA'da dört harfli bir kelime olduğunu söyledi. "Bize şüphe ile bakan, bize gülen birçok insanımız vardı ve gerçekten destek bulmak çok zordu. Ama yıllar içinde kritik kütleye ulaşmamıza yol açacak kadar yeterli desteği bulduk," dedi.

Ay'a ulaşmak ciddi bir çaba gerektirir. NASA'nın CLPS aracılığıyla hükümet, bilimi ve teknolojiyi robotik görevlerle ayın yüzeyine taşımak için bir dizi Amerikan şirketi ile çalışıyor. Thornton, "Bence sürdürülebilir bir model [hükümetle özel sektörün ortaklığı] yaklaşıyoruz, ama henüz orada olmadığımızı düşünmüyorum" dedi.

"CLPS oluşturulurken doğru teknik risk seviyesi, gerekli finansal filtreler ve diğer faktörlerin zor olduğunu ekledi. "CLPS'nin bir sonraki adımı, benim görüşüme göre, CLPS 2.0'ı bulmamız gerekiyor," dedi Thornton. "Daha fazla istikrar ve güvence yaratmanın, endüstri için tedarik zinciri fırsatlarından daha fazla yararlanmamıza ve ayın yüzeyine geri dönüş için güvenilir, sürdürülebilir ve olgun bir endüstri inşa etmemize olanak tanımanın büyük bir hayranıyım."

Thornton, özel ay keşfine olan bilim topluluğundan önemli talep ve ilgi olduğunu görüyor. İyi haber, araştırmacıların ve keşif savunucularının, ay'a gidecek uzay araçları için uçuş bilgisayarları, aviyonik ve diğer donanımları icat etmek yerine satın alabilmelerine olanak tanıyan teknolojinin bulunmasıdır.

Ancak ay görevleri için hazırlık yapmak hala zor. Thornton, "Ay'ın ortamında aracı burada Dünya'da uçuramayız," dedi. "Ay'ın yerçekimini taklit etmenin bir yolu yok ve bunu aynı zamanda bir vakum ortamında yapmanın da bir yolu yok. Bu, görüşümüze göre gerçekten en büyük zorluktur."

Thornton, bugün şirketi şekillendirmek ve gelecek için sağlam bir zemin üzerine koymak için çalışan "Astrobot" ekibinden gurur duyuyor. Bu ekip, Astrobotic'in dört departmanını içerir: ay iniş araçları, gezegen hareketliliği, uzay teknolojisi ve iş geliştirme.

Peregrine Mission One'un yük manifestosu bazı yönleriyle ilginçtir. Örneğin, dijital bir sanat galerisi, bir lunar Bitcoin, dünya çapındaki 80.000 çocuğun mesajlarını içeren bir hayal kapsülü, robot teknolojisi, aramızdan ayrılan kişilerin kalıntıları (Gene Roddenberry ve diğer "Star Trek" ışıkları dahil) ve ayrıca DHL şirketi tarafından düzenlenen "MoonBoxes" içeren anılar. Bu kutulardan biri Everest Dağı'nın bir parçasını içeriyor.

Peregrine Mission One'un maliyeti Astrobotic tarafından açıklanmamıştır, ancak Thornton'ın belirttiğine göre bu, 100 milyon dolar civarındadır.

Peregrine'in fırlatılması, yakın gelecekte Ay manzarasına yönlendirilen 10 CLPS görevinden biri olan ticari bir hareketin başlangıcıdır. Ve eğer Peregrine, fırlatma veya iniş sırasında bir problem yaşarsa, bu hareket devam edecektir, Thornton vurguladı.

"Başarısızlık olacak, umarım bizde olmaz. Bu, göreceli olarak dar bir bütçe ile gerçekleştirilen bir görevdir. Ve işte bu şekilde yenilik yapacağız. Bu, bu sonraki büyük adımı atamayacağımız anlamına gelmiyor. Rutin ve düzenli olması gereken bir şey olmalı, ama denemeden ve tekrar denemeden oraya varamayız," dedi. "Ve bu görevdeki başarısızlık, programın başarısız olduğu anlamına gelmez. Bu öğrenme ve daha iyi hale gelme fırsatıdır," diye ekledi Thornton.