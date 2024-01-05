Haber: Damla Oya Erman

Şirket, bu Copilot tuşunu içeren yeni bilgisayar modellerini önümüzdeki günlerde tanıtacak.

Bu yeni tuş sayesinde bilgisayar kullanıcıları, sadece bir tuşa tıklayarak Copilot adlı yapay zeka destekli asistan ile etkileşime geçebilecekler. Copilot, kullanıcılara sorular sorma veya e-posta taslağı oluşturma gibi görevlerde yardımcı olacak.

Microsoft'un yürütme başkan yardımcısı ve tüketici pazarlama sorumlusu Yusuf Mehdi, bu yeni tuşun insanların bilgisayar deneyimini basitleştirmekle kalmayacak, aynı zamanda geliştireceğini belirtti. Mehdi, bu hamlenin 2024'ü "AI PC'nin yılı" haline getireceğini ifade etti.

Copilot tuşu, OpenAI'nın teknolojisi tarafından destekleniyor ve Microsoft'un bu alandaki 13 milyar dolarlık yatırımının bir sonucu olarak ortaya çıktı. Eğer Copilot, kullanıcının bulunduğu ülkede henüz kullanılamıyorsa veya cihazda etkin değilse, Copilot tuşuna basmak Windows Arama'yı başlatacak.

Yeni tuş, klavyenin alt sağ tarafında, Boşluk çubuğu ve Alt tuşlarına yakın bir konumda bulunuyor. Bu ek, Microsoft'un 1994 yılında Windows tuşunu eklediği günden bu yana yapılan ilk büyük değişiklik olarak dikkat çekiyor.

Bu önemli güncelleme, önümüzdeki hafta düzenlenecek CES teknoloji konvansiyonu öncesinde duyuruldu ve bu etkinlikte birçok şirketin yapay zeka ürün güncellemelerini tanıtması bekleniyor. Microsoft'un Copilot tuşunu duyurduğu blog gönderisinde Mehdi, şirketin 2024'te AI'nın Windows'a entegre edileceği "önemli bir değişiklik" yapacağını da ima etti.