İSTANBUL- "Aşk-ı Memnu ne diziydi ama! Okuldan mezun olduktan sonraki ilk profesyonel işimdi." diyen güzel oyuncu efsane dizi Aşk-ı Memnu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu "Okurken de oynadığım birkaç dizi olmuştu. Onlar fragmanmış tabii... Oldukça öğreticiydi o zamanlar. Set, kamera, bir sahneyi bir sürü açıdan oynamak, devamlılık, gerçek mekân, karakterler, hikâye, evin içi yangın yeri gibi, çatışmalı bir sürü sahne; harika bir deneyimdi! Bir sürü şey öğrenmiştim, kendimi keşfediyordum yeniden ve başka şekillerde. Hilal Saral, sahiciliği çok iyi yaşatan bir yönetmendi. Hep beraber yaşıyorduk keyifle, pek güzel kıymetli günlerdi. Şimdiyle kıyaslayınca tabii ki farklar görüyorum. Bir kere o zaman, Instagram, Twitter yok daha. Olsa neler olurdu kim bilir? Bana bu dönem daha karışık geliyor; o dönem yalındı, süssüzdü."

Hayatının dönüm noktası ile ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Pelin Ermiş "İzmirliyim ben. İstanbul’da okumak çok istedim. İstanbul’a karşı hep bir özel ilgim vardı. Kaotik, mistik, büyülü geliyordu bana İstanbul. “Süper Baba” dizisi, İstanbul, kızın oyunculuk okuma sevdası beni çok etkilemişti. Gözlerim dolu dolu izliyordum. O yüzden İstanbul’a gelmek, burada okumak çok istemiştim. Müjdat Gezen Konservatuarını kazanmak, hayatımın dönüm noktasıydı. O tatlı köşkte, çocukluğumdan beri beni çeken İstanbul’da oyunculuk okumak paha biçilmezdi. Ne mutlu" dedi.

HABER: MERVE ELÇİ