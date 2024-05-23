Istanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre TRT World, siyonizmin saldırgan ve işgalci tarihinin anlatıldığı belgesel serisiyle ilk kez 1979'da verilen ve dünya çapında üretilen en iyi görsel medya içeriklerini ödüllendirmeyi amaçlayan Telly Ödülleri'nden "Haber ve Enformasyon-Sosyal Video" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Üç bölümlük belgesel serisinin ilk bölümü, Avrupa'da örgütlenen siyonist hareketin, Filistin'i işgal edip yerleşmeden önce Doğu Afrika'da bir Yahudi devleti kurma amaçlarını gün yüzüne çıkarıyor. Ayrıca "Uganda Planı" adı verilen hareket ile Kenya'dan bir "Yahudi Devleti" koparmayı amaçlayan Siyonistler mercek altına alınıyor.

İkinci bölümde, Avrupa'da örgütlenen siyonistlerin, Arjantin'de devlet kurma hedefleri işlenerek bir başka işgal amaçları masaya yatırılıyor.

Belgeselin son bölümünde ise dönemin Siyonist temsilcilerinin, ABD'nin içinde yer almasını istedikleri "Ararat Yahudi Devleti" ile ilgili planı da seyirciye tüm detaylarıyla aktarılıyor.

Yıllardır çatışmanın ve savaşın ana kaynağı olan "siyonizm" mercek altına alındı

TRT World'ün yıllardır çatışmanın ve savaşın ana kaynağı olan siyonizmi mercek altına aldığı video serisiyle, siyonist hareketin Filistin'i işgalinden önce de saldırgan bir yaklaşımla dünyanın çeşitli bölgelerindeki yayılmacı planlarını gözler önüne seriyor.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli ve tüm dünyada yayıncılık alanında prestijli yarışmalardan biri olarak kabul edilen Telly Ödülleri, bu yıl 13 binden fazla başvuru aldı.

Lider isimlerin bir araya toplandığı Telly jürisi, dünyanın önde gelen medya kuruluşları, reklam ajansları ve prodüksiyon şirketlerinden gelen en iyi içerikleri ödüllendiriyor.

TRT World, 2023'te de "Haber ve Enformasyon" ile "Belgesel" kategorilerinde 4 ayrı Telly Ödülü'ne layık görülmüştü.