TUNA Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Süleyman Özsakallı, bu anlamlı ve sosyal sorumluluk ruhu yüksek konsere bütün müzik ve Sanat severleri davet ederek şu ifadeleri kullandı: "Tuna Kültür ve Sanat Derneği (TUNADER) sezon sonunda yine yenilikçi ve birlikçi...

"SAZ MI RAKS Mİ?" deyip aşina olduğunuz müzikleri, şarkıları değişik kalıplarla sizlere sunmaktan mutlu olacaktır. 
 

"Furiosa: Bir Mad Max Destanı" seyirciyle buluşacak "Furiosa: Bir Mad Max Destanı" seyirciyle buluşacak

I M G 0956

"BİR KİTAP/KİTAPLARINI AL GEL" derken de topluma gerek eğitim dalında gerek farklı noktalarda faydalı olan KAÇOK (Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği) Derneğinin Urla'da açacağı Kütüphaneye destek olacaklar.

I M G 0955

"Bir Kitap bir Çocuk" düşüncesiyle müziğimizin ruhunuzu dinlendirmesine, gönlünüzün eğlenmesine izin verin.

Anlamlı gecede sizlerle olmak bizler için onurdur"

I M G 0954

Ne zaman ve Nerde mi?

Tarih: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 

Saat: 20.00

Yer: Ahmet Piriştina Kültür Merkezi

Şemikler 6274/1 sk. 35560

Karşıyaka-İZMİR