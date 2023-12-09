Sevgili Önce Vatan Gazetesinin Değerli Okuyucuları Merhabalar;

Doğum Günü Haftasındayız. Yarın Kardeşim Güvenç'in Salı günüde Babamın doğum günü, şimdiden doğum günlerini en içten dileklerimle buradan kutlamak istiyorum. İyiki Doğdunuz İyiki Varsınız. Nice Güzel Yaşlarınız Olsun....

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment, Zorlu PSM Yapımcılığında, Marc Norman ve Tom Stoppard'ın yazdığı, Lee Hall'ün uyarladığı, Serdar Biliş'in çevirdiği ve yönettiği, Beyhan Murphy'in koreografisini üstlendiği; En İyi Film dahil 7 dalda Oscar kazanan kült film Aşık Shakespeare (Shakespeare in Love), toplam 70 kişilik dev kadrosu ile Türkiye’de ilk defa tiyatro sahnesinde. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu (William Shakespeare) ve Nezaket Erden’in (Viola) üstlendiği; Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı Aşık Shakespeare sıra dışı rejisini bu gece Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri Ana Jürisi Olarak Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izledik.

AMADEUS 5.SEZONUYLA SAHNEDE...

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikayesi AMADEUS 5. Sezonu ile sahnede. Usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertaiment ortak yapımı ile tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor. Başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri) ve Tansu Biçer (Wolfgang Amadeus Mozart)’in paylaştığı, 70 kişilik dev ekibiyle sezonun en çok ses getiren prodüksiyonlarından birisi olan Amadeus tüm temsillerini kapalı gişe oynamaya devam ediyor.

GİDİŞ DÖNÜŞ MOSKOVA (RETRO) OYUNU'NDA ZİHNİ GÖKTAYA SÜPRİZ DOĞUM GÜNÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında kapalı gişe oynayan Gidiş Dönüş Moskova (Retro) Alexander Galin'in yazdığı, Hale Kuntay'ın çevirisini yaptığı, Engin Gürmen'in yönettiği, Başak Erzi'nin dramaturgunda, Doğan Şirin'in koreografisinde oynanıyor. Geçtiğimiz günlerde Kağıthane Kültür Merkezinde oyunu izledim aynı gün Usta Oyuncu Zihni Göktay'ın da doğum günüydü. Oyunun sonunda İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni AYŞEGÜL İŞSEVER süpriz yapılarak pastasıyla sahneye geldi. Oyuncu Zihni Göktay için unutulmaz bir ana imza atıldı böylece. Bu arada Oyunda Zihni Göktay, Hikmet Körmükçü, Aybar Taştekin, Esra Ülger, Ayşe Nurseli Tırışkan Akpınar, Mahperi Mertoğlu bulunuyor. Oyunun konusu kısaca Eşinin ölümünden sonra Moskova’da kızı ve damadının yanında yaşamaya başlayan Nikolai Mihayloviç Çmutin, sakin ve huzurlu bir yaşam sürmek umuduyla köyüne gitmek istemesini anlatıyor.

Saygılarımla...

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın...