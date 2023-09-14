Londra

Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN, Londra'da düzenlenen dünyanın önde gelen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'na (DSEI 2023) katıldı.

ASELSAN fuarda hava savunma, haberleşme, güvenlik sistemleri, elektronik harp ve elektro optik çözümlerinin yer aldığı geniş bir sistem çeşitliliğini sergiledi.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, fuarda sergilenen ürünler ve Avrupa pazarına yönelik hedeflerine ilişkin soruları yanıtladı.

DSEI'nin dünyanın önde gelen, bütün profesyonellerin buluştuğu sayılı fuarlar arasında yer aldığını belirten Akyol, uluslararası şirket olarak ASELSAN'ın iddialı ürünlerle fuarda boy göstermesinin Türkiye açısından önemli bir kazanım sağladığını ifade etti.

Özellikle son dönemde Ukrayna-Rusya Savaşı'nın da çıktılarından birinin hava savunma sistemleri olduğuna işaret eden Akyol, şöyle konuştu:

"Dünyanın her yerinde, bu fuarda da öne çıkmış durumda. Önemi giderek artan bir yetenek. Kendi silahlı kuvvetlerimiz için geliştirdiğimiz KORKUT Hava Savunma Sistemi'ni ilk defa uluslararası arenada, burada sergiliyoruz. KORKUT ile beraber HİSAR'larımız, SİPER'lerimiz, bunları tamamlayan anti-dron sistemlerimiz var. Bunun hepsini de bir aile olarak GÖKKUBBE'de ortaya koyduk. Burada onun da konseptini gösteriyoruz. Dolayısıyla hava savunmayı öne çıkardık. İlk defa KORKUT'u buraya, uluslararası arenaya getirdik. Türkiye, hava savunma sistemlerinde milli ürünlerini envantere bir taraftan koyarken bir taraftan da uluslararası, dost ve müttefik ülkelerle bunların ihracatını konuşuyor, imzalıyor, ilerliyor. Artık önümüzdeki günlerde hava savunma alanında ihracata Türkiye olarak şahitlik edeceğiz."

GÖZDE ilk kez uluslararası vitrinde

Güdüm kitlerinin uçaklardan, insansız hava araçlarından hassas vuruş kabiliyeti sunması dolayısıyla son dönemde önem kazandığını vurgulayan Akyol, ASELSAN'ın envantere kazandırdığı bir dizi güdüm kiti ailesi bulunduğunu söyledi.

Akyol, "Bunların yanına GÖZDE Güdüm Kiti'ni de bu yıl ekledik, Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik. Bunu da ilk defa uluslararası arenaya getirdik. GÖZDE ile lazer güdüm ve ANS güdümü birleştirdik. Böylece menzil artışı ve hassasiyette bir takım kazanımlarımız oldu." dedi.

Yeni Nesil SARP da ilk kez yurt dışında

Ahmet Akyol, SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi Ailesi'nin yeni versiyonu Yeni Nesil SARP'ı da ilk kez bir uluslararası fuarda sergilediklerini bildirdi.

Envantere giren 4 binden fazla SARP bulunduğuna işaret eden Akyol, "Aldığımız geri bildirimlerle yaptığımız birtakım iyileştirmeleri Yeni Nesil SARP olarak kullanıcılara sunmuş olduk." diye konuştu.

"İngiltere önemli merkez, yeni fırsatlar barındırıyor"

Türkiye'nin çeşitli alanlardan birçok firma ile katılım sağlayıp fuarda önemli bir varlık gösterdiğini belirten Ahmet Akyol, şunları kaydetti:

"Savunma sanayimiz gün gün, adım adım daha ileriyle, başarılı çalışmalara imza atıyor. Buranın ASELSAN açısından şöyle de bir önemi var: Biz borsaya açık uluslararası bir şirketiz. Burası dünyanın savunma sanayisindeki sayılı aktivitelerinden biri. Burada bir taraftan ürünlerimizi sergilerken bir taraftan uluslararası partnerlerle yeni iş birliklerinin görüşmelerini, anlaşmalarını, arayışlarını sürdürüyoruz. İhracat odaklı büyüme vizyonumuz çerçevesinde özellikle geldiğimiz seviyede NATO ülkelerine, Avrupa ülkelerine ihracat da bir konu. Polonya, İngiltere, başka Doğu Avrupa ülkelerinde bir takım örnekler oluyor. Türk savunma sanayisi yavaş yavaş buralarla da ihracat görüşmelerine veya projelerine imza atıyor. Bu açıdan da İngiltere'yi önemli bir merkez olarak görüyoruz. Burada bu anlamda faaliyetler yürütüyoruz. Bu açıdan kıymetli bir fuar. Hem ASELSAN hem savunma sanayimiz için yeni fırsatları barındırıyor."

AA