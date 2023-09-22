Ankara

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, "ayakları yere basmayan festival" mottosuyla düzenlenen TEKNOFEST, İstanbul ve Ankara'nın ardından 27 Eylül-1 Ekim'de İzmir'de teknoloji tutkunlarına kapılarını açacak.

Şirket, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfının yürütücülüğünde Çiğli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek etkinlikte, 300 metrekarelik stant alanında ziyaretçilerini ağırlayacak.

İzmir'de 5 gün sürecek festival, havacılık gösterileri, ödül törenleri, simülasyon alanları, eğitici atölyeleri, sahne şovlarıyla gençlere teknoloji serüveni yaşatacak.

ASELSAN'ın 20 milli sistemi görücüye çıkacak

ASELSAN standında özgün mühendisliğin gücüyle geliştirilen yerli sistemler de sergilenecek.

Bu kapsamda TEKNOFEST İzmir'de şirketin Murad Muharip Uçak Burun Radarı, Avcı Kaska Entegre Kumanda Birimi, Toygun Elektro Optik Sensör Sistemi, Karat Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi, Tolun Güdüm Kiti, Karetta Anti GNSS, AselFlir-600 Elektro Optik Sensör Sistemi, Ertuğrul Bomba İmha Robotu, Aslan İnsansız Kara Aracı, Deringöz Otonom Sualtı Aracı, Zoka Akustik Torpido Karşı Tedbir Sistemi, GÜRZ Hava Savunma Sistemi, HİSAR A+ Füze Fırlatma Sistemi'nin de aralarında bulunduğu 20 sistemi vitrine çıkacak.

Festival alanının tamamı ASELSAN'ın milli imkanlarla geliştirdiği 40 güvenlik kamerasıyla takip edilecek. Kameralardan alınan görüntüler, TEKNOFEST Koordinasyon Ofisine aktarılacak. TEKNOFEST'in protokol giriş kapısında ASELSAN'ın geliştirdiği ARIN X-Ray Cihazı görev yapacak.

Tekno Macera çocukları bekliyor

ASELSAN'ın bilim ve teknoloji meraklısı çocuklar için başlattığı uzun soluklu sosyal sorumluluk projesi olan ve TEKNOFEST'te en çok ziyaret edilen aktivite alanları arasında yer alan Tekno Macera, çocukların gözdesi olacak.

Çocuklar, Tekno Macera Deneyim Alanı'nda Astronot Kıyafeti Tasarlama Atölyesi, Solar Uzay İstasyonu ve Mars Uzay Aracı Tasarım Atölyesi'nde farklı bir deneyim yaşayacak. TEKNOFEST çocukları, "Görev 2023" ve "Uzay Bi Yolculuk" sloganıyla gerçekleşecek ASELSAN uzay aracı simülasyon odasında uzay yolculuğuna çıkacak.

Türkiye'nin dört bir yanından gelerek TEKNOFEST heyecanına ortak olacak genç beyinler arasında kıyasıya yarışmalar da düzenlenecek. TEKNOFEST Girişim Yarışmaları kapsamında sağlık ve iyi yaşam, çevre, enerji ve iklim, afet yönetimi ve engelsiz yaşam teknolojileri konularında girişim yarışmaları gerçekleştirilecek. Bu yarışmalarda 5 ASELSAN çalışanı jüri üyesi olarak görev alacak.

ASELSAN, erken aşama girişimlerin desteklendiği Girişimcilik Merkezini, yılda 200'ü aşkın öğrencinin aday mühendis olarak çalışabildiği a-Yetenek Programı'nı, araştırmacılara istihdam olanağı sunan Lisansüstü a-Yetenek'i, öğrencilerin bilgilerini pekiştirmelerini sağlayan a-Gelecek Staj Programı'nı, çalışanlara yüksek lisans yapma şansı tanıyan ASELSAN Akademi'yi ve yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci alan ASELSAN MTAL'i İzmir'de TEKNOFEST gençliğine anlatacak.

AA