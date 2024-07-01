HABER: ASLI MERCAN SARI

Bektaş: "Kahramanımızı ve Millî Mücadelenin Kahraman Kadınlarını Anma törenimiz 02.07.2024 tarihinde saat: 13:30 Tarihi Kasımpaşa Kulaksız Mezarlığında Üsteğmen Kara Fatma, anıt mezarında yapılacaktır.

Bizi biz yapanlara sevgi saygı ve vefa ile değerlerimizi gelecek nesillere anlatmak için anma törenimize katılımınızı bekliyoruz.

Saygılarımızla..." ifadelerini kullandı.

Milli Mücadelenin Kahraman Kadınlarını Anma Anılarını Araştırma ve Yaşatma Derneği Dernek Başkanı Tarihçi Araştırmacı İlknur Bektaş Program içeriğini de paylaştı:" Tüm şehit ve gazilerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Kuranı Kerim okunuşu, kahramanımızın hayatını araştırıp kitabını yazan şahsımın günün anlam ve önemine binaen konuşmaları ve seçkin katılımcıların duygu ve düşüncelerinin anlatımı ile anıt mezarlığa çiçeklerin konulmasının ardından ikramla program sonlanacaktır." dedi.

Etkinlik; bilindiği gibi kayıp mezar yerini uzun araştırmalar sonucu bulan Araştırmacı Yazar İlknur Bektaş’ın başvuruları ile mezarlığı, Genel Kurmay Başkanlığının destekleri ve maaşını gönüllü olarak bağışladığı Türk Kızılay’ının katkıları ile yaptırılmıştır. Ve ayrıca yine Tarihçi Yazar İlknur Bektaş’ın girişimleri ve başvuruları ile kahramanın Kasımpaşa’da vefat edene kadar yaşadığı sokağa “Üsteğmen Kara Fatma Sokağı” adı verilmiştir (2017).

KARA FATMA KİMDİR ve NEDEN ÖNEMLİDİR?

Milli Mücadelede cephelerde ve cephe gerisinde mücadele eden tüm kadınlarımızın sembol ismi Üsteğmen Kara Fatma (Gerçek adı Mahi) 700 erkek ve 43 kadınla cepheye yardıma koşmuş bir komutan ve bir annedir. Kendisinin vatanın işgalden kurtulmasında kahramanca en önde dövüştüğü cephelerden bazıları İzmir, İzmit, Bursa, İznik, Sakarya, Sapanca, Adapazarı, Düzce, Hendek, Afyon...

1955 yılında İstanbul'da Darülaceze de vefat etmiş top arabaları ve askeri törenle Kulaksız mezarlığına defnedilmiştir.

*Senaryosunu Tarihçi Yazar İlknur Bektaş’ın yazdığı ve önümüzdeki günlerde Kahramanın hayatını anlatan sinema filminin çekimleri için sete çıkılacak. 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün “Mahi” Kara Fatma sinema filmine destek başvurusu kabul edilmişti.