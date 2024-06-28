İstihbarat Akademisiyle MİT Önemli Bir Dönüşüm Gerçekleştirdi

Geçmiş yıllardan beri güvenlik kurumları enstitüler oluşturarak dış kaynaktan öğrenci teminleri gerçekleştirip lisans üstü eğitimler veriyordu. Örneğin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı enstitüler için bu durum geçerliydi. Kapatılmadan önce Harp Akademileri ve Harp Okulları, günümüzde ise Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde şartları karşılamanız koşuluyla başvuru yapabilir ve kabul edildiğiniz takdirde öğretime başlayabilirdiniz. Bunun için kurum personeli olmanız şart değil. Yani bir sivilde TSK bünyesinde yüksek lisans-doktora yapabilir. Askeri okula girer ve hocası olacak subaylardan ders alır. Bölüm arkadaşları ise kurum dışından kabul edilenler ve askerler olur. Benzeri Emniyet bünyesindeki Güvenlik Enstitüsü için de geçerlidir. Tabi bunlar çok farklı ortamlar. Şimdi MİT’te Şubat ayında bir Akademi oluşturdu ve akademik eğitim için öğrenci alacağını duyurdu. İstihbarat örgütleri gizli yapılanmalardır ve bu gizliliği koruyan dünyadaki saygın teşkilatlardan biri Türk İstihbaratı’dır. İstihbarat Akademisiyle MİT önemli bir dönüşüm gerçekleştirdi.

Akademi Modern ve Stratejik İstihbarat Çalışmalarına Katkı Sağlar

Güvenlik ve İstihbarat çalışmalarına en büyük bütçeyi ayıran ve modern bir güvenlik teşkilatı kuran ilk ülke ABD’dir. ABD, istihbarat personeli Sherman Kent ile 1940’lardan itibaren stratejik istihbarat çalışmalarına başladı. Ve bu gelişmeyi diğer ülkeler izledi. Türkiye de bir süredir stratejik istihbarat birikimini güçlendirdi. Bu tip bir istihbarat kolluğun yürüttüğü istihbarattan farklıdır. Analizciler ve çeşitli uzmanlar, milli güvenlik politikalarını desteklemek için istihbarat üretirler. Türkiye’de ki İstihbarat Akademisi de istihbarat konusunda uzman yetiştirmek, disiplinler arası bir çalışmayı geliştirme misyonunu amaçlıyor. Akademi’nin bir boyutu da istihbarat alanında çalışan akademisyen ve araştırma merkezlerini yani düşünce kuruluşlarını bazı projeler için bir araya getirecek olması. Bunların hepsi zaten Akademi’nin kuruluş bildirgesinde kamuoyuna açıklanmış ve dileyen herkes kurumun internet sitesinden ulaşabilir. Bu gelişmeler Akademi’nin modern ve stratejik istihbarat çalışmalarını desteklediğini gösterir. MİT, bana göre devrim niteliğinde bir uygulamayı başlatmış oldu.

İstihbaratta Kalın Etkisi

İstihbaratın mevcut Başkanı Dr. Kalın geçmiş yıllarda düşünce kuruluşları oluşturmuş ve bu kuruluşlarda da yer almıştı. İstihbarat literatüründe merkezi istihbarat birimlerinin, enstitülerle, düşünce merkezleri olan Think Tanklarla, araştırmacılarla bazı ortak projeleri yürütmesi Küresel Kaplama ve İşbirlikçi İstihbarat olarak tanımlanır. Uzun yıllardır bu stratejiyi ABD, İngiltere, Rusya gibi ülkeler uygulamaktadır. Başkan Dr. Kalın ile istihbarata yeni bir etki ve farklı bir hava geldiğini düşünüyorum.

Onur Dikmeci Kimdir?

Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nde Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda eğitim alan Dikmeci ayrıca Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Bilimleri üzerine yüksek lisanslar yaptı. 2013 yılından itibaren çeşitli kurumların İstihbarat ve Güvenlik eğitimlerinde gözlemci, raportör ya da düzenleyici olarak yer aldı. Güvenlik ve İstihbarat üzerine 100’den fazla makale ve 11 tane kitap yazdı. Kamu kurumları ya da strateji merkezlerinde yıllardır, Felsefe, İstihbarat tarihi, Güvenlik eğitimleri vermektedir.