İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi tarafından 955 çocuğun sünnet şöleni için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Taşoluk Yeşil Camii’nde yapılan sünnet mevlidinin ardından Arnavutköy Şehir Parkı’nda sünnet şöleni gerçekleştirildi. Programa Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, çocuklar ve aileleri katıldı. Çocuklar, Şehir Parkı’nda kurulan etkinlik alanında doyasıya eğlendi. Alanda illüzyon gösterisi, animatör, jonglör, Hacivat-Karagöz gibi çeşitli çocuk etkinlikleri yapıldı. Etkinliğe katılan çocuklara pamuk şeker, patlamış mısır, Osmanlı macunu ve Osmanlı şerbeti ikramı yapılırken tüm katılımcılara yemek ikram edildi. Belediye Başkanı A. Haşim Baltacı, çocuklar ile yakından ilgilenerek fotoğraf çektirdi. Çocukların sünnet kıyafetleri Arnavutköy Belediyesi tarafından hediye edildi.

“Yavrularımıza acil şifalar diliyorum”

Programda konuşma yapan Haşim Baltacı, “Dün çocuklarımızın sünnet mevlitlerini yapmıştık. Bugün de burada önemli bir merasimi çocuklarımızla beraber değerlendirmeye çalışıyoruz. Böyle olduğu zaman da aslında bir olmanın beraber olmanın yan yana durmanın da erdemini faziletini görmüş olacaklar. Sünnet operasyonlarımız cerrahi ortamda, uzaman hekimler tarafından yapılmaktadır. Yavrularımıza acil şifalar diliyorum.” dedi.

HABER: MERVE ELÇİ