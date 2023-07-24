İSTANBUL- Projeyle ilgili mühendislerden bilgi alan Başkan Aydıner, “Biz Bayrampaşa’yı çok seviyoruz. İlçemizde betona değil, yeşile yatırım yapıyoruz. Söz verdiğimiz gibi toplam 15 fonksiyonlu Millet Bahçemizi hızla tamamlayarak değerli halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

TOPLAM 15 FONKSİYONLU

Kartaltepe Mahallesi’ndeki eski Pancar Motor Fabrika alanında yapımı büyük ölçüde tamamlanan toplam 45 bin metrekarelik Millet Bahçesi’nde; zemin altı otopark, tematik bahçeler, çocuk oyun, etkinlik ve pilates alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, koşu parkuru, müze ve kütüphane, biyolojik gölet, kuru havuz, çim amfiler, millet kıraathanesi ve gül bahçesi yer alıyor. Bayrampaşa’nın aurasını değiştirecek projenin en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulması hedefleniyor.

“YEŞİLE YATIRIM YAPIYORUZ”

Bugüne kadar dinamik bir ruhla proje üstüne proje geliştirdiklerini belirten Başkan Atila Aydıner, “Biz Bayrampaşa’yı çok seviyoruz. İlçemizde betona değil, yeşile yatırım yapıyoruz. Söz verdiğimiz gibi toplam 15 fonksiyonlu Millet Bahçemizi en kısa sürede tamamlayarak değerli halkımızın hizmetine sunacağız. Bu projemiz için ‘ustalık eserimiz’ diyebiliriz. Projemiz tamamlandığında vatandaşlarımızın yaşamına büyük renk katacak, gelecek kuşaklara çok güzel bir miras olarak kalacak ve ilçemiz Bayrampaşa da millet bahçesiyle anılacak. Kentimiz ve halkımız için hayırlı olsun” dedi.

AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı’nın da katıldığı inceleme sırasında Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Gemici, Naser Şimşek, Gökhan Balekoğlu ve Ahmet Tüfekçi ile Yalçın Sırakaya da hazır bulundu.

HABER: MERVE ELÇİ