İSTANBUL - Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket eden Arnavutköy Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Arnavutköy Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nde çeşitli atölye çalışmaları düzenledi. Özel gereksinimi olan bireyler katıldığı etkinlikte eğlenceli şekilde vakit geçirdi.

Programa Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Aygenli de katıldı. Özel gereksinimi olan bireyler ile yakından ilgilenen Kemal Aygenli, atölye çalışmalarında yer aldı. Programa katılan vatandaşlar; mutfak atölyesinde kurabiye yaparken, seramik atölyesinde çamura şekilde verdi. El sanatları atölyesindeki etkinliklere de katılarak bileklik ve kolye yaptılar.

HABER: MERVE ELÇİ