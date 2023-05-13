İSTANBUL - Tüm dünyada engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekilmesi, topluma kazandırılması ve toplumsal farkındalık oluşturulmasını amaçlayan 10-16 Mayıs Engelliler Farkındalık Haftası’nda Başakşehir’de renkli bir etkinliğe imza atıldı. Bu sene ilk kez “Başakşehir Engelsiz Fest” adıyla düzenlenen festivalde, ilçe genelinde ikamet eden engelli vatandaşlar gönüllerince eğlendi. Başakşehir Engelsiz Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen festival, birbirinden güzel etkinlikleriyle renkli görüntülere sahne oldu.

Başkan Kartoğlu engelli vatandaşları yalnız bırakmadı

Jonglör gösterisinden konsere, fidan dikim etkinliğinden resim sergisine kadar birçok farklı etkinlikle engelli vatandaşlar festivalin tadını çıkardı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve eşi Kübra Kartoğlu’nun yanı sıra Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çoşkun da festivale katılarak engelli vatandaşları yalnız bırakmadı. Alana Türkiye’nin yerli ve milli aracı TOGG’la gelen Başkan Kartoğlu’na ilgi büyük oldu. Festival kapsamında kurulan etkinlik alanlarını gezen Başkan Kartoğlu, sahnede engelli çocuklarla beraber şarkı söyleyip dans etti. Başakşehirliler festivalden dolayı Başkan Kartoğlu’na teşekkür etti.

“Birlikte çok şey başaracağız”

Engelli vatandaşlar için durmadan çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Biz engelli vatandaşlarımıza imkânlarımızı sundukça onların ne kadar başarılı olduklarını görüyoruz. Engelli vatandaşlarımız ve ailelerinden Allah razı olsun. Birlikte daha birçok şeyi başaracağız. Biz her zaman onlar için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.“ diye konuştu.

İki gün sürecek festivalde Başakşehir Özel Eğitim Sınıfları ve Özel Eğitim Okulları’nın mezuniyet töreni de gerçekleştirildi. Törende öğrenciler diplomalarını Başkan Kartoğlu’nun elinden aldı.

HABER: MERVE ELÇİ