Arda Güler, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi final maçı öncesinde Madrid'deki spor tesislerinde organize ettiği basın gününde açıklamada bulundu.

"Bu kupayı alan ilk Türk futbolcu olmak, sahada bulunmak istiyorum ama bundan daha önemlisi Real Madrid'in bu kupayı almasını istiyorum." diyen Arda, "Finale kaldığımız için ve benim ilk finalim olmasından dolayı çok mutluyum, çok gururluyum." şeklinde konuştu.

Türk halkının kendisine verdiği destekten dolayı mutlu olduğunu aktaran Arda Güler, "Türk halkının desteğinden dolayı çok mutluyum. Buradan onlara teşekkür etmek istiyorum. Umarım her şey benim için daha da iyi olur ve onları gururlandırmaya devam ederim." ifadelerini kullandı.

Arda Güler, maç oynama konusunda yakaladığı fırsatları iyi değerlendirdiğini belirterek, "Zor bir sezon başlangıcı yaptım ve fırsatlar gelsin diye çok bekledim ama son bir ayda fırsatlar gelince de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Umarım böyle olmaya devam eder. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon forma giyemedim ama bundan dolayı hayal kırıklığım yok. Önemli olan oradaki kupayı almak." şeklinde görüş belirtti.=

Diğer yandan etkinlikte düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda ile ilgili bir soruya "Arda son maçlarda kabiliyetini ve özelliklerini gösterdi. Mükemmel bir gol atma serisi yakaladı. Neredeyse yüzde 100 ile oynadı. Elbette cumartesi günkü final maçı içinde faydalı olabilir. Sahip olduğumuz opsiyonlardan biri de Arda." cevabını vermişti.