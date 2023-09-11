Haber. Nihat İlikcioğlu

Aslen Malatyalı olan “Arda Dündar” diğer bir ismiyle “Waldeins” uyumsuz ve yalnız bir çocukluk geçirdiği için lise yıllarında kendine idol olarak gördüğü “Teoman” ve "Kaan Boşnak” gibi gitar çalıp şarkı söylemeye başlamıştır. Bu süreçte ailesinden fazla destek göremeyen şarkıcı müzikle fazla ilgilenmeden ailesinin fabrikalarında çalışmak üzere Mekatronik Mühendisliği bölümünü kazanmıştır.

Zaman içerisinde “Trap” müzik üretse de main tarz olarak “Alternatif rock” ve “indie” tarzlarını raple harmanlayıp kendine özgün bir tarz yaratmiştir.

Şarkılarının içerisinde aşamadığı, içinde yaşayıp paylaşamadığı ya da onda derin izler bırakan olayları anlatmayı tercih eden genç şarkıcının basın danışmanlığını Alper Ergez üstlenmektedir. Güncel olarak müzik hayatına “PMC” isimli şirket adı altında devam eden şarkcı müzik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.