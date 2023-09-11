HABER: DİNÇER KARACALAR

30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Cumhuriyetimizin 100. Yılında ‘’Sinemamızın Yüzü’’ ödülüyle çok özel bir ödül vermeye hazırlanıyor.

Altın Koza’nın büyük ödül gecesinde ‘’Sinemanın Yüzü’’ Özel Ödülü; 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizde, ulusal ve uluslararası birçok ödülün sahibi; Türk Sineması’nın 60 yılında var olan sinemanın Sultan’ı Türkan Şoray’a ve 55 yıllık sinema kariyeriyle unutulmazlar arasına giren Kadir İnanır’a; takdim edilecek.

Adana Büyükşehir Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında düzenlenen Adana Altın Koza Film Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, Festival Yönetim Kurulu üyeleri, Nebil Özgentürk, İsmail Timuçin, Gökhan Mutlay, Hüseyin Orhan ve Mahmut Göğebakan; Türk Sineması’na katkılarından dolayı iki usta isme, Cumhuriyet’in 100. Yılına özel ödül verme kararı aldı

Sadece sinemada değil, kalplerde de yer alan, Türk halkının sevgisini kazanan sanatçılara ödülleri, 23 Eylül’de gerçekleştirilecek festivalin kapanış gecesi, ‘’Büyük Ödül Töreni’nde takdim edilecek.

Cumhuriyetimizin 100. yılında çok özel bir ödülle Cumhuriyetimize ve Türk Sineması’na saygı duruşunda bulunacak festivalde; 220 filmde başrol oynayarak Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdıran Türkan Şoray, 1973 yılında rol aldığı Mahpus filmiyle, 5. Adana Altın Koza Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü almıştı.

Türk Sineması’nın unutulmaz aktörlerinden Kadir İnanır ilk kez, 1973 yılında Utanç filmiyle 5. Adana Altın Koza Film Festivali’nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü almış, 2011 yılında 18. Uluslararası Adana Film Festivali’nde Yaşam Boyu Onur Ödülü’nün sahibi olmuştu.