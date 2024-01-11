İstanbul

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu el-Gayt, dün akşam yaptığı açıklamada, "Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'a soykırım suçlamasıyla açtığı davaya Arap Birliği'nin tam destek vermesi gayet doğal ve mantıklıdır." ifadelerini kullandı.

Güney Afrika'ya "insani değerleri tüm hususların üstünde tutan bu ilkeli tutumu benimsedikleri için" teşekkür eden Gayt, UAD'dan Filistinlilerin kanının dökülmesine son verecek adil ve cesur bir karar çıkması temennisinde bulundu.

Gayt, Arap Birliğinin davaya dahil olmak istediğini ancak kuruluş olarak UAD'da böyle bir davaya dahil olma imkanı bulunmadığını dile getirdi.

Öte yandan, Arap Birliği Sözcüsü Cemal Rüşdi de yaptığı yazılı açıklamada, Arap Birliğinin ilgili birimlerine söz konusu davayı izlemeleri talimatı verdiğini ve davaya destek olmaya hazır olduklarını kaydetti.

Rüşdi, davadan Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik yürütülen savaşın mümkün olan en kısa sürede sona ermesini sağlayacak ve soykırım suçuna karışan tüm İsrailli yetkililerin hesap vermesinin önünü açacak bir kararın çıkmasını sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'da açtığı "soykırım davası"

1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca, bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmesi durumunda, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, ihlalci devlet aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dava açabiliyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle Soykırımın Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık'ta UAD'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.

Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle UAD'dan tedbir kararına hükmetmesini talep ederken 11 Ocak'taki duruşmada Güney Afrika avukatları, 12 Ocak'ta ise İsrail avukatları Divan hakimlerine ihtiyati tedbirlerin gerekliliğine ilişkin sunumlarını yapacak.