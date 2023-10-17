Kasko, kapsamına göre değişiklik gösterse de genellikle herhangi bir kaza durumunda kaza yapan kişinin aracındaki hasarları karşılar. Trafik sigortası, kaza durumlarında karşı tarafa verilen zararlardan sorumludur. Trafiğe çıkan tüm araçlar için Trafik Sigortası yaptırmak zorunludur. Kasko sigortası yaptırmak, günümüzde zorunlu bir uygulama değildir. Bu sigortayı gerçekleştirmeyen kişilere yönelik herhangi bir cezai uygulama söz konusu değildir.

Peki araç kasko fiyatları neye göre belirlenir? Öte yandan araç kasko fiyatları nasıl düşürülür? Bu konudaki ipuçlarına daha detaylı şekilde bakalım.

Kasko fiyatları neye göre belirlenir?

Kasko fiyatları genel olarak yıllık periyotlar halinde artış ivmesi gösterir. Kasko hesaplama aşamasında tek bir kriterden söz etmek mümkün değildir. Araç kasko fiyatı saptanırken kapsamlı bir şekilde ele alınması gereken pek çok kalem söz konusudur. Sigorta şirketlerinin fiyatlar konusundaki stratejileri ve aracın teknik özellikleri, en belirleyici unsurlardır.

Son dönemlerde kasko bedellerinin görece artış göstermesinden dolayı bu sigorta türünde yapılan indirimler önem kazanmıştır. Kaskolarda poliçe bedelleri genel olarak sigorta firmalarına, sigortadan faydalanmak isteyen kişilerin sürücü bilgilerine ya da kaza geçmişine göre değişebilir. Daha da detaylı incelemek gerekirse, araç markası, aracın üretildiği yıl, motorun hacmi, daha sonradan dahil edilmiş olan aksesuarları, tüm bu süreci doğrudan etkiler. Kasko fiyatlarında belli bir standarttan bahsedilemez. Bu nedenle kişiye / araca özgü poliçe çözümleri geliştirilmektedir.

Genç sürücülerin kasko konusunda bir nebze dezavantajlı olduğunu belirtmekte fayda vardır. Tecrübesi düşük, genç sürücüler kaza yapmaya daha eğilimli kabul edilir. Bu nedenle ilgili kişiler için daha farklı bir kasko fiyat değerlendirmesi yapılabilmektedir. Kasko türleri arasında dar kasko, genişletilmiş kasko ya da tam kasko gibi türler ön plana çıkar.

Kasko fiyatı düşürmek için ne yapabilirsiniz?

Yüksek bedelli bir kasko anlaşması yapmamak ya da fiyatı makul düzeylerde tutmak pek çok sürücü için önemli bir konudur. Bu konuda çeşitli avantajlardan yararlanmak adına farklı sigorta şirketlerinden teklifler alabilir ya da hasarsızlık koruma gibi özel teminatlardan yararlanabilirsiniz. Aynı şekilde muafiyetli kasko tercihiyle de fiyat konusunda ciddi bir ayrıcalığa sahip olabilirsiniz.

Yaşı görece ileri olan araçlar için kasko maliyetleri daha yüksek olabilir. Söz konusu durum kaza ya da hasar risklerini artıran bir unsurdur. Dolayısıyla yeni durumdaki aracınız için kasko yaptırmak, önemli bir avantajı beraberinde getirecektir. Kasko fiyatını düşürmek adına yapılabilecekleri daha detaylı şekilde inceleyelim.

Hasarsızlık indirimi: Bu indirim, sigorta firmasından hasar ödemesi almayan kişilere 1 yıllık zamandan sonra tanınan indirim ayrıcalığını ifade eder. Bilindiği üzere trafik sigortası özelinde uygulanan hasarsızlık indirim oranları, bizzat devlet tarafından saptanır. Bundan dolayı da tüm şirketlerde standart koşullara sahiptir. Fakat kasko için aynı durumdan söz edilemez. Sigorta işletmeleri, hasarsızlık kademeleri konusunda inisiyatif alabilir.

Tamiratla alakalı tercihler: Kasko fiyatını ciddi düzeyde düşürecek olan bir diğer unsur, tamirata dair tercihlerdir. Bu tercihler çoğunlukla kasko sözleşmesi içerisinde belirlenir. Sigortalının tamir servisini kendi seçme ya da bu süreci doğrudan şirkete bırakmak gibi hakları bulunur. Eğer hasar durumunda şirketin seçtiği servisi kabul etmişsen, kasko bedelin diğer seçeneğe kıyasla ucuz olacaktır.

Kaskoya gizlenen ek maliyetler: Kasko sözleşmesinde dikkatinizi çekmeyecek pek çok madde, genel kasko maliyetlerinizin artmasında etkili olabilir. Örneğin trafik sigortasının yetersiz kaldığı durumlarda devreye giren İMM’ye dair limitleri düşürebilirsiniz. Ayrıca hasar durumlarında sunulan ikame araçlarına dair detaylar da fiyatlar üzerinde etkili olur. 7-15 gün aralığında seçilebilen ikame araçlarına dair seçeneklerde değişikliğe gidebilirsiniz. Son olarak araçla alakalı dava süreçlerinde mahkeme masraflarının karşılandığı “hukuksal koruma” seçeneğini gözden geçirebilirsiniz.

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