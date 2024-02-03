Haber: Damla Oya Erman

Karma gerçeklik başlığı, ülke genelindeki Apple Mağazaları'nda satışa çıktı ve birçok hevesli alışverişçi, yıllardır piyasaya sürülen en yenilikçi teknoloji ürünlerinden biri olmaya aday olan ürüne ilk sahip olanlardan biri oldu.

Cuma sabahı Apple'ın New York City Flagship Mağazası'nda, CEO Tim Cook, 8:00'de başlayan lansman öncesi mağazaya bekleyen müşterileri selamladı, ellerini sıkarak ve çalışanlar alkışlar eşliğinde selfie çekerken. Lansman öncesi sıraya giren yaklaşık 200 kişi arasında dünyanın dört bir yanından gelen müşteriler de vardı.

Mağazalarda ilk gelenlere özel olarak ilk hizmete geçme demosu yapma imkanı da bulunuyor.

Apple CEO'su Tim Cook, uzun süredir artırılmış gerçekliğin insanların iletişim kurmalarına ve işbirliği yapmalarına yardımcı olabileceğini konuşuyordu. Şimdi ise sanal gerçeklik ve artırılmış gerçekliği birleştiren bir cihazın, yani sanal görüntüleri gerçek dünyanın canlı videosu üzerine ekleyen bir cihazın, gerçekten de bilgisayarların geleceği olduğunu kanıtlaması gerekecek.

Lansmandan önce Cook, bu başlığı "şimdiye kadar oluşturulmuş en gelişmiş tüketici elektroniği cihazı" olarak nitelendirdi.

Ancak bu zor bir satış olacak: Yüzünüze takılan 3.499 dolarlık kaba bir bilgisayar. Başlık, 256 GB depolama alanına sahip olacak ve cihaz için reçeteli lens ekleri 149 dolardan başlayacak. Ek aksesuarlar, 200 dolarlık seyahat çantası ve 50 dolarlık pil paketi tutucusu gibi ek maliyetlerle birlikte toplam maliyeti The New York Times'ın belirttiğine göre 4.600 dolara kadar çıkabilir.

Başlık, artırılmış, sanal ve karma gerçeklik içeren genişletilmiş gerçeklik (XR) pazarına, az sayıda ana akım tüketici benimsemesiyle birlikte geliyor. Vision Pro'nun ilk etapta sınırlı uygulamalara sahip olacağı ve bir iPhone boyutunda bir pil paketine bağlı kalacağı, tek bir şarjla yaklaşık 2,5 saatlik bir pil ömrü sunacağı belirtiliyor.

Ancak deneyim, etkileşimli videolar izleme ve çevreyle etkileşim kurma konusunda eşsizdir. Yeni bir teknolojinin çığır açıcı olduğunu hissettiren nadir durumları bulmak zordur, ancak CNN'in lansmandan önce denediği iki demo sayesinde geleceği - veya en azından erken ve çok pahalı bir prototipini - görmek kolaydır.

Kullanıcı deneyimi

Başlık, kendisini bir çift tasarımcı kayak gözlüğü gibi gösteriyor. Üstünde ayarlanabilir bir yumuşak kayışa sahiptir, arkada bir "dijital taç" - bir Apple Watch'ta bulunanından daha büyük bir versiyon - ve bir çeşit ana düğme olarak hizmet veren üstte başka bir dijital taç bulunmaktadır.

Gözler etrafında hâlâ bir bilgisayar olmasına rağmen, şaşırtıcı derecede hafif ve rahattır.

Kurulum süreci kolaydır: İlk olarak, başlık gözleri takip eder, elleri tarar ve odanın haritasını çıkarır. Kullanıcılar daha sonra ortamlarının önüne yerleştirilmiş bir iOS benzeri arayüzü göreceklerdir.

Bir kişi, göz hareketlerini kullanarak ve baş parmak ile işaret parmağını bir araya getirerek "seç" düğmesini etkinleştirebilir ve bu sayede Messages, FaceTime, Safari ve Photos gibi uygulamalar arasında sorunsuz bir şekilde gidip gelebilir. Arayüz ayrıca Siri'yi etkinleştirmek için sesi de algılar.

Fotoğraflar, gerçek boyutta veya bir dev film perdesinde izliyormuş gibi görülebilir. Panoramalar, sizi doğrudan sahnenin içine yerleştirir. Vision Pro, kullanıcılara görüntüleri ve videoları 3D olarak görüntülemelerine olanak tanıyan bir mekansal fotoğraf seçeneği sunar, bu da daha gerçekçi bir deneyim sunar.

Kullanım durumları ve tüketici ilgisi

Vision Pro'nun kullanım durumları, yemek yapma ve meditasyondan çalışmaya kadar değişebilir. Kullanıcılar, ekranı devasa bir görüntüye dönüştürmek ve fiziksel bir klavye bağlamak için Mac bilgisayarlarını senkronize edebilirler.

Üretkenliği maksimize etmek için birkaç pencerenin aynı anda açılması mümkündür: E-posta bir tarafta tutulabilir, belki ortada bir Safari tarayıcısı açılır ve sağda bir FaceTime görüşmesi olabilir. Bir kullanıcı, FaceTime'da Vision Pro takarken Persona olarak adlandırılan, yüzlerinin dijital bir temsili gibi görünen bir avatar olarak görünür.

Ancak Vision Pro'nun gerçek büyüsü, etkileşimli videolarda yatmaktadır.

Yakın zamanda yapılan bir demo sırasında, Disney+'daki "Star Wars" kliplerini izlerken Luke Skywalker'ın landspeeder aracının sanal bir temsili içinde oturuyormuş gibi bir izleme deneyimi, herhangi bir film hayranını memnun edecek bir deneyim olacaktır. "Avatar 2"den bir sualtı sahnesini 3D olarak izlemek ise gerçeküstü, kullanıcıları adeta okyanusun içine yerleştiriyor gibi görünüyor.

Apple, diğer başlıkları etkileyen hareket hastalığı sorununu azaltmak için benzer ürünlerde bulunan gecikme sorununu kesen özel bir çip kullanmıştır. Vision Pro, zengin etkileşimli ses sağlamak için kulakların dışında oturan ses podları içerir.

Kullanıcıların yeni başlıklarını gezinmelerine yardımcı olmak için Apple, web sitesinde neredeyse 10 dakikalık bir rehber turu eklemiştir.

Tüketici ilgisi ve analizler

Apple'ın yeni ürünleri genellikle iPhone'dan Apple Watch'a kadar değişen ekranları kullanarak yaşam tarzımızı, çalışma şeklimizi ve dünya ile etkileşim biçimimizi değiştirmeyi vaat eder. Vision Pro, bunun hepsini daha etkileyici bir şekilde yapma potansiyeline sahiptir.

Ancak başlangıçta, Vision Pro'nun fiyat etiketi nedeniyle büyük olasılıkla çekirdek Apple hayranları ve geliştiriciler için nispeten bir ürün olarak kalacaktır.

Apple analisti Ming-Chi Kuo, şirketin geçen ayki ilk ön sipariş hafta sonunda, tahmini 160.000 ila 180.000 Vision Pro başlığı sattığını söyledi.

İlk 48 saat sonrasında gönderim süreleri genellikle değişmeden kaldı, bu da talebin temel hayranlar sipariş verdikten sonra zayıflayabileceğini gösteriyor. Yeni iPhone modelleri tükendikten sonra gönderim pencereleri genellikle genişler.

Morgan Stanley analistleri, şirketin bu yıl 400.000'e kadar Vision Pro ünitesi sevk edeceğini tahmin ediyor.