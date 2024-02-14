Haber: Damla Oya Erman

2 Şubat'ta piyasaya sürülen Apple Vision Pro, birçok meraklısının yerel Apple Mağazalarında şafak vakti sırasında sıraya girmesine neden oldu. Birçok kişi, cihazın uzamsal hesaplama yeteneklerinin kendilerini etkilediğini söyledi.

Ancak neredeyse iki hafta sonra, geleceğe dair bu ürünün ilk izlenimleri bazı alıcılar için kötüleşmiş gibi görünüyor ve 3,500 dolarlık cihazı iade ediyorlar.

Vision Pro müşterilerinin cihazı iade etme nedenlerinden biri, görünüşe göre kaba tasarımı. Teknoloji hakkında düzenli olarak YouTube videoları oluşturan Farzad Mesbahi, bir cihazı baş ve yüzüne takmanın bile, rahat bir şekilde oturtabilirse bile, zahmetli olabileceğini söylüyor.

Collin Michael, bir YouTube videosunda cihazın ağırlığının "farkedilebilir" derecede yük olduğunu ve cihazı kullanarak iPhone veya Mac'te yapacağı şeyler için ek adımlar gerektiğini belirtiyor.

Gözlüğün vizyon kalitesindeki hayal kırıklığı, Vision Pro müşterileri tarafından ifade edilen başka bir şikayet. Mesbahi, cihazın gerçek nesneleri inceleme yeteneğinin çevresini net bir şekilde gözlemlemek açısından "iyi olmadığını" belirtiyor.

Michael, ekranın etrafında "dev siyah kenarlar" olduğunu ve bu kenarların "görüş hattının yüzde 10 ila 20'sini bulanıklaştırdığını" belirtti.

Bazı müşteriler, Vision Pro'nun aşırı fiyatını haklı çıkarmak için yeterli benzersiz deneyim sunmadığına inanıyor.

Apple, eleştirilere yanıt vermek için hemen yanıt vermedi. Ancak eleştirilere rağmen, alıcılar Apple'ın geleceğe dair vizyonunu ve gözlüğünün yeteneklerini takdir ettiklerini belirttiler.