Apple'dan "9to5Mac" internet sitesine yapılan açıklamaya göre, Apple Watch Series 9 ve Ultra 2'nin ABD'deki satışları, kandaki oksijen seviyesini ölçme özelliği olmadan sürecek.

ABD'de patent ihlali gerekçesiyle getirilen yasak kapsamında oksijen seviyesini ölçme özelliği kaldırılan saatler, ülkede bugün yerel saatle 06.00'dan itibaren Apple mağazalarında ve internet sitesinde satışa sunulacak.

Apple, yeniden tasarlanan saatleri satın alan kullanıcıların, kandaki oksijen seviyesini ölçen uygulamanın sembolünü ekranda göreceklerini fakat tıkladıklarında bu özelliğin kullanılamadığına dair uyarı alacaklarını bildirdi.

Daha önce kandaki oksijen seviyesini ölçme özelliği olan Apple Watch Series 9 veya Ultra 2 modellerini alanlar ise bu durumdan etkilenmeyecek.

Apple'ın akıllı saatlerine ilişkin satış yasağı

Uluslararası ticaret anlaşmazlıklarına bakan ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, Ekim 2023'te Apple Watch'un kandaki oksijen seviyesini ölçme özelliğinin, Masimo'nun nabız oksimetresi patentlerini ihlal ettiği kararına varmıştı.

Komisyonun kararı, ABD Başkanı Joe Biden yönetimince veto edilmemişti. Veto için 25 Aralık 2023’e kadar süresi olan Biden yönetiminin, kararı veto etmemesiyle Apple Watch Ultra 2 ve Watch Series 9'un ABD'de satışı yasaklanmıştı.

Apple ise Federal Temyiz Mahkemesine başvurarak karara itiraz etmişti. Kararın uygulamasının durdurulması için talepte bulunan Apple, saatlerin yeniden tasarlanmış versiyonlarının Masimo'nun patentlerini ihlal edip etmediğine 12 Ocak'a kadar karar verecek ABD Gümrük ve Sınır Koruma Biriminin değerlendirmesinin beklenmesini istemişti.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi de geçen hafta, Apple'ın yeniden tasarladığı, Masimo'nun nabız oksimetresi patentine konu teknolojisini içermeyen saat modellerinin yasak dışında kaldığına karar vermişti.

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, sağlık teknolojisi şirketi Masimo ile patent anlaşmazlığı nedeniyle bazı Apple saatlerine yönelik satış yasağının yürürlüğe girmesinin önüne geçen ihtiyati tedbir kararını temyiz süresi boyunca kaldırmıştı.