Haber: Damla Oya Erman

Şirket, Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2'nin satışını 24 Aralık'tan itibaren Apple.com ve perakende mağazalarda sonlandırmayı planlıyor.

Bu karar, medikal cihaz üreticisi Masimo ile devam eden bir anlaşmazlıkla ilgili. Apple, kan oksijenini ölçme özelliğiyle akıllı saatinin yaşam kurtarıcı olduğunu sıkça pazarladı. Bu durum, Apple Watch'ı dünya genelinde en çok satan saatlerden biri haline getirdi. Ancak Masimo ile yaşanan çatışma, bu başarının temellerini sarsabilir.

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, ekim ayında Masimo'nun nabız oksimetre patentini ihlal ettiğine karar vermişti. Başkan Biden'ın bu yasağı onaylaması durumunda, yasak uygulanmadan önce 60 günlük bir süreç başlayacak.

Şirket, "İnceleme süresi 25 Aralık'a kadar sona ermeyecek olsa da Apple, kararın geçerli olması durumunda uyum sağlamak için önleyici adımlar atıyor" açıklamasını yaptı. Ayrıca, "Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2'yi ABD'deki müşterilere en kısa sürede geri vermeye devam etmek için tüm önlemleri alacağız" dedi.

Diğer modeller satışa devam edecek ancak bir ithalat yasağı, Apple Watch Series 6 ve sonraki modelleri ve incelemenin sona ermesinden sonraki tüm Apple Watch Ultra modellerini etkileyecek. Bununla birlikte, Apple Watch SE'nin satışını etkilemeyecek.

David McQueen, ABI Research'te bir yönetici olan David McQueen, saatleri 24 Aralık'a kadar mağazalarda satışa sunmanın, bu durumun finansal etkisini hafifletmeye yardımcı olacağını belirtti. McQueen, "Apple, sektördeki lider oyuncu olsa da, eğer stoklar varsa bu son birkaç günde satışları artırabilirse, işine çok fazla etki etmeyebilir" dedi.