Haber: Damla Oya Erman

Apple, tarihte bu kilometre taşına ulaşan tek şirket oldu.

Şirketin hisse fiyatı rekor seviyede ve 15.7 milyar hisseyle bu hisse fiyatı, Apple'ı tarihi piyasa değerine taşıdı. Apple, bu yüksek değere daha önce de ulaşmıştı: 3 Ocak 2022'de, Apple, gün içi işlemlerde 3 trilyon dolarlık işareti görmüştü, ancak kapanışta bu değeri elde edememişti.

Teknoloji devinin gökyüzüne yakın değeri, bu ayın başlarında riskli bir şekilde piyasaya sürdüğü Apple Vision Pro ve Mayıs ayındaki tahminlerden daha güçlü bir çeyreklik kazanç raporunun ardından geldi - bu arada satışlar ve kar düşüş yaşamıştı.

Apple Vision Pro, gelecek yıl satışa sunulacak olan artırılmış gerçeklik cihazı için erken bir önizleme alan teknoloji gazetecilerini etkiledi. Ancak şu anda sınırlı uygulamalara ve deneyimlere sahip olan bu cihaz, henüz ana akım tüketiciler tarafından benimsenmeye başlanmış bir pazarda yer alıyor.

Apple, şu anda iPhone boyutunda bir bataryaya bağlı kalmayı gerektiren bu başlık için 3,499 dolar gibi yüksek bir ücret almayı planlıyor.

Apple'ın hisse senedi bu yıl %49 artarak, yatırımcıların yapay zeka trendine atlamasıyla birlikte Big Tech hisselerinde genel bir artış yaşandı. S&P 500'de Nvidia (%190) bu yılın lideri olurken, Meta (%138) ikinci sırada yer aldı.

Nasdaq, yılın ilk yarısında %31.7 büyüdü ve 1983'ten bu yana ilk yarı yıl yüzde olarak en büyük artışını kaydetti.

Bu yılki başarı, 2022 ile keskin bir kontrast oluşturuyor. 2023'ün başlarında, Apple'ın piyasa değeri ilk kez 2021'in başlarından bu yana 2 trilyon doların altına düşmüştü.

Wall Street, teknoloji rallisinin piyasaları yükseltmesiyle yılın ikinci çeyreğini ve ayını olumlu bir şekilde tamamladı.

S&P 500, Haziran ayında %6.5 artarak Ocak ayından bu yana en iyi aylık performansını sergiledi. Aynı zamanda üçüncü ardışık büyüme çeyreğini yaşayarak ikinci çeyrekte %8.3 arttı. S&P 500, şu ana kadar bu yıl %15.9 yükseldi ve 2019'dan bu yana en iyi yarıyıl performansını kaydetti.