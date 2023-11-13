Haber: Damla Oya Erman

Bu etki, 21. yüzyıl toplumumuzda, bir zamanlar ulaşılamaz görülen hedeflere yönelme arzusunu ateşleyen bir şekilde devam ediyor. "Moonshot" terimi, bu hedeflere yönelme çabalarını ifade etmek için yaygın bir şekilde kullanılıyor.

Stanford Üniversitesi'nde devam eden bir proje, insan kalbini 3D yazdırmayı amaçlayan bir "moonshot çabası"nı içeriyor. Aynı zamanda, Pennsylvania'daki Moonshot Müzesi, 21. yüzyıl uzay endüstrisi için kariyer ve toplum hazırlığına odaklanıyor. Kanser tedavilerinden yapay zeka alanındaki yeniliklere kadar çeşitli alanlarda gerçekleşen bu inovasyonlar, beklenmedik şeylerin gerçekleşmesinin yollarını gösteriyor.

Günümüzde "moonshot" terimi, hırslı, keşif niteliğinde ve çığır açan projeleri ifade ediyor. Google X "moonshot fabrikası," sürücüsüz arabalardan, üretim amaçlı robotlara kadar birçok fikri kuluçkalamış ve radikal çözümler sunmuştur. Ulusal Sağlık Enstitüleri, "Cancer Moonshot" adlı bir girişimle kanser araştırmalarını hızlandırmayı ve daha fazla tedavi seçeneği sunmayı amaçlıyor.

Amerikan Bilim, Mühendislik ve Tıp Ulusal Akademileri, "Science Breakthroughs 2030" adlı bir projeyle gıda ve tarımsal araştırmalarda büyük bilimsel fırsatları belirlemeyi hedefliyor. Apollo'nun etkileri, bugün bile teknoloji patlamasının temelini atmıştır.

Richard Jurek, Apollo'nun etkilerinin genellikle doğrudan sürücü olaydan sonra yıllar veya onyıllar sonra tam olarak ortaya çıktığını belirtiyor. Bugün, yapay zeka, otonom sürüş, mRNA bilimi gibi alanlarda büyük küresel hareketlerin başladığı görülüyor. Ancak, bir "moonshot" için kitlesel bir hareket oluşturmanın, sürdürmenin ve genişlemenin zorluğuna dikkat çekiyor.