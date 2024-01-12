Lahey

Avrupa Parlamentosunun (AP) İrlandalı üyeleri, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı soykırım davasının görüldüğü Uluslararası Adalet Divanının (UAD) baskı göreceğini belirtti.

AP üyeleri Clare Daly ve Mick Wallace, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı soykırım davasının görüldüğü Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de bulunan UAD binasının önünde düzenlenen Gazze'ye destek gösterisine katıldı ve davaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Daly, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından dolayı hesap verdiğini görmek isteyen dünya ve özellikle Avrupa'daki insanların ezici çoğunluğunu temsilen gösteride bulunduğunu söyledi.

UAD'de İsrail kadar uluslararası hukukun da yargılandığını vurgulayan Daly, "şimdiye kadar harekete geçmekte başarısız olan uluslararası kuruluşların nihayet kendilerini affettireceklerine dair bir beklenti içinde" olduklarını dile getirdi.

Daly, "Bakalım, kanıtları sağlam kafayla yasal olarak inceleyecek olursanız, kesinlikle Güney Afrika'nın lehine karar verecekler, bunu soykırım olarak adlandıracak ve durdurulması çağrısında bulunacaklar. Ancak ne yazık ki siyaset bu tür durumlarda da sıklıkla rol oynuyor ama bakalım Mahkeme bu müdahaleye dayanabilecek mi?" değerlendirmesini yaptı.

AP'nin bir diğer İrlandalı üyesi Wallace da güvendiğini vurguladığı UAD'nin dürüst bir karar vereceğini ve İsrail'i soykırımla suçlayacağını belirtti.

Wallace, "İsrail uzun süredir uluslararası hukuku ihlal etmekte pervasız davranıyor ve bu her zaman yanına kar kaldı, kalmaya da devam edecek. Bu yüzden neredeyse soykırım yapmakla övünebiliyor ve bunun yanlarına kar kalmasını bekliyorlar." dedi.

Mahkemenin dürüst olup olmayacağını bilmediklerini belirten Wallace, "Bu bağlamda, orada 15 farklı ülkeden 15 hakim bulunduğunu ve İsrail'i desteklemeleri için Amerikalılardan baskı göreceğini biliyoruz." diye konuştu.

Wallace, "Ancak gerçeği savunacak ve Filistinliler için adaleti sağlayacak cesarete sahip olup olmadıklarını bekleyip göreceğiz." ifadesini kullandı.

İlk duruşma yapıldı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'deki eylemleriyle Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'de açtığı davanın ihtiyati tedbir taleplerini kapsayan duruşması, dün başladı.

Duruşmanın ilk gününde, Güney Afrika argümanlarını sundu.

Duruşmada, Güney Afrika tarafını temsil eden hukukçular tarafından İsrail'e, Gazze'deki Filistinlilere yönelik bilinçli eylemlerinin soykırım niyetini kanıtladığı suçlaması yöneltildi.

Güney Afrika delegasyonuna Adalet Bakanı Ronald Lamola liderlik ediyor.

İlk duruşması yapılan davaya ilişkin değerlendirmede bulunan Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, "Hukukçularımız Lahey'de davamızı savunurken, bu toprakların evladı Ronald Lamola'yı mahkemede davamızı sunarken gördüğümde, hiçbir zaman kendimi bugünkü kadar gururlu hissetmemiştim." dedi.

Bugün ise "soykırım" davası açılan İsrail tarafı savunma yapacak.

UAD, Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmaları ile uluslararası anlaşmalara konu sorunların çözümü konusunda BM yargı organı olarak görev yapıyor.