Brüksel

"Avrupa'nın Seçimi" başlıklı dosya haberin son bölümünde AP’nin son 5 yıllık dönemindeki ilginç anları ve gelişmeleri derledi.

AB'ye üye 27 ülkedeki yaklaşık 400 milyon seçmen, 6-9 Haziran'da sandığa gidecek.

Seçimde, gelecek 5 yıllık dönem için AB'nin yasalarını yapacak ve bütçesini onaylayacak kurumun üyeleri belirlenecek.

Mevcut AP, göreve başladığı 2019 yılından bu yana çok sayıda renkli an yaşadı.

Çevrim içi çalışma

Kovid-19 salgınının başlaması ve kısıtlayıcı tedbirlerin hayatın rutin akışını engellemesiyle AP'nin işleyişi de olumsuz etkilendi.

Salgın nedeniyle parlamentonun komite ve Genel Kurul gibi fiziksel toplantıları sınırlandırılarak uzaktan çalışma sistemine geçiş yapıldı.

Böylece AP, 2020 yılının başlarında ilk defa fiziki olmadan toplantılar ve oylamalar yapmaya başladı.

AP üyeleri ve parlamento personeli evden çalıştı.

Salgının bitmesiyle AP oylama konusunda eski çalışma koşullarına dönerken, uzaktan çalışma diğer konularda sıklıkla kullanılan bir yöntem haline geldi.

Brexit gözyaşları

İngiltere, 2016'da yapılan AB referandumunda Brexit kararı almıştı. AP, İngiltere'nin yaklaşık yarım asırlık AB üyeliğini sonlandıracak Brexit anlaşmasını 29 Ocak 2020 tarihinde oyladı. Bu kapsamda, 31 Ocak 2020 gece yarısından sonra İngiltere'nin AB üyeliği resmen sona erdi.

AP'deki, Brexit Ayrılık Anlaşması oylaması sonrasında Genel Kurul salonu gözyaşlarıyla, duygusal ve hüzünlü bir ana şahit oldu.

Vedada AP milletvekilleri el ele tutuşarak folklorik bir şarkı söyledi. Ardından bazı milletvekilleri ayrılanlarla kucaklaşarak vedalaştı.

AP Genel Kurulunda "örgü"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 2023'te yaptığı ve büyük önem atfedilen yıllık "Birliğin Durumu" konuşması sırasında AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson'un örgü örmesi dikkati çekti.

Bu durum, sosyal medyada "kendi ekibi bile konuşmasına dayanamadı" yorumuna neden oldu.

Her yeni yasama yılının başında yapılan, AB'nin yürütme organı niteliğindeki Komisyonun bir yıllık icraatları ve gelecek yıl için önceliklerinin anlatıldığı konuşma, bir saat civarı sürdüğü için sıklıkla eleştiriliyor.

Von der Leyen'in konuşması sırasında daha önce Johansson'un yanı sıra AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager'in de örgü ördüğü görülmüştü.

AB Komisyonu üyesinden AP milletvekillerine hakaret

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, AP'de Şubat 2023'te katıldığı oturumda mikrofonunu kapatmayı unutunca duyulan sözleri tepki çekti.

Varhelyi'nin mikrofonunu kapatmayı unutarak ana dili Macarcada "Daha kaç aptal var (konuşmacılar listesinde)?" dediği duyuldu.

Daha sonra Varhelyi, sözlerinin hakaret olmadığını, yanlış anlaşıldığını belirterek, "Bu, kabine başkanımla benim aramda tamamen farklı bir konu hakkında, bağlamından koparılmış, Macarca süren özel ve devam eden bir görüşmeyle bağlantılıydı. Bununla ilgili olası bir yanlış anlaşılma için özür dilerim." açıklamasında bulundu.

Milletvekilleri AP yerine yanlışlıkla Disneyland'a gitti

Ekim 2023'te Brüksel'den yola çıkan ve AP milletvekillerini taşıyan hızlı tren, Fransa'nın Strazburg kenti yerine yanlışlıkla eğlence parkı Disneyland Paris'e gitti.

Hızlı trenin Strazburg'a varması planlanıyordu ancak tren, Fransa'da Roissy-Charles-de-Gaulle Garı noktasına vardığında yanlış bir hatta yönlendirildi.

Tren, AP milletvekillerini Strazburg yerine yanlışlıkla 400 kilometre uzaklıktaki Disneyland Paris'e ulaştırdı. Ardından tren rötarla Strazburg’a yöneldi.

Bu durum da sosyal medyada esprilere neden oldu.

AP Genel Kurulunda "Gazze" eylemi

27 Şubat 2024'te İsveçli milletvekili Abir al-Sahlani'nin Genel Kurul oturumunda kürsüye çıktığında konuşmak yerine, kırmızıya boyadığı elini kaldırıp, diğer eliyle ağzını kapatarak eylem yapması yankı uyandırdı.

Parlamento başkanının müdahalesi üzerine al-Sahlani, "Sayın Başkan, Gazze'de olanları anlatacak söz kalmadı." dedi.

Al-Sahlani, şöyle devam etti:

"İsrail ihlal edebileceği her kuralı ihlal etti. Başvuracağımız başka bir merci kalmadı. İkiyüzlülük aşikar. İnsan haklarının rengi var. Renginiz koyulaştıkça, haklarınız azalıyor."

Göç ve İltica Anlaşması'nın kabulü sırasındaki tarihi anda ani protesto

Bu yıl 10 Nisan'da AP uzun yıllardır üye ülkeler arasında sert tartışmaların öznesi olan Göç ve İltica Anlaşması'na onay vereceği sırada bir grup aktivist oylamayı bölerek Genel Kurul salonuna girdi.

Aktivistlerin "Bu anlaşma öldürür. Hayır oyu verin" sloganları atıp gösteri yapmaları üzerine, oylama bir süreliğine durduruldu.

Sol gruba mensup milletvekilleri, ayağa kalkarak protestocuları alkışladı.

Beyaz güvercin uçuruldu, hayvan hakları savunucusu milletvekili karşı çıktı

Slovakyalı milletvekili Miroslav Radacovsky nisan ayında Genel Kurul konuşmasında ceketinin içine gizlediği çantadan beyaz bir güvercin çıkardı.

Güvercini salarken, "Bu güvercin hepimizin birleşmesini sağlasın. Bu güvercin hepimizin ihtiyaç duyduğu barışı simgeliyor." dedi.

Güvercinin uçurulması salonda şaşkınlıkla karşılanırken, oturum başkanı milletvekiline "Güvercini uçurduğun gibi geri yakalayabilecek misin?" diye sordu.

Ardından söz alan bir milletvekili ise bu eyleme hayvan haklarına atıfta bulunarak karşı çıktı.

Von der Leyen boş salona konuştu

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, bu yasama döneminin son Genel Kurul toplantısında konuşurken, salonda neredeyse hiç kimsenin olmaması dikkati çekti.

AP seçimlerine, ülkelerindeki seçim bölgelerine ve kampanyalarına odaklanan milletvekilleri, von der Leyen'in oturum konuşmasına ilgi göstermedi.

Von der Leyen konuşmanın devamındaki soru cevap bölümüne katılmak yerine temsilen başkasını gönderdi.