Haber: Damla Oya Erman

Arkeologları hayrete düşüren bu keşif, MS ikinci ve dördüncü yüzyıllara tarihlenen iskeletlerin, altın mücevherler ve pahalı deri ayakkabılar içinde, evlerini taklit eden mezarlarda bulunmuş olmalarıyla dikkat çekiyor.

Tarquinia antik şehrine yakın 52 dönümlük bir arazi üzerinde yapılan kazı, bölgenin bu tür buluntularla ünlü olmasına rağmen yetkilileri şaşırttı. Yeryüzünün hemen altında, yaklaşık 20 inç derinlikte gömülü bulunan kalıntılar, gümüş yüzükler, kehribar ve oyulmuş baş harflerle süslenmiş, değerli taşlar, terrakota kaplar, paralar, parlak gözlükler, tılsımlar ve hatta giyim eşyalarının yanı sıra altın kolye ve küpeler içeriyordu.

Kazı alanının baş arkeologu Emanuele Giannini, "Birkaç iskeletin hala pahalı çorap ve ayakkabılarını giydiğini gördük. Tüm bu zenginlikler ve kemiklerin hiçbir stres veya fiziksel emek belirtisi göstermemesi, bunların yerel çiftçiler değil, şehirlerden gelen Roma ailelerinin seçkin üyeleri olduğunu düşündürüyor" dedi.

Önleyici arkeoloji teknikleri kullanılarak gerçekleştirilen kazı çalışmaları, antik yapıları tanımlamak amacıyla saha araştırmaları ve deneme çukurları içeriyordu. Giannini, "Orada bazı hazinelerin olabileceğine dair soluk bir fikrimiz vardı, çünkü tarihi kaynaklar bölgede bir yolcu posta istasyonunun konumunu belirtti. Ancak keşfin büyüklüğü eşi benzeri görülmemiş" şeklinde konuştu.

Mezarların yanına konan cenaze objelerinin çeşitliliği ve mezarlardaki lüks tasarımlar, arkeologlara göre, mezar sahiplerinin dünyevi evlerine benzer cennetsel alanlar yaratmak istediklerini gösteriyor. Giannini, "Toplu olarak aile nüveleri için mezarlar yapmak tipik bir antik Roma özelliğidir, ancak bunlar iç dekorlarıyla dikkat çekici bir şekilde zenginlik ve statü gösteriyor" diye ekledi.

2022'de başlayan kazı çalışmalarının buluntuları, bulundukça korunuyor ve birçoğu Santa Marinella kıyı kasabasındaki Santa Severa kalesinde sergileniyor. Ancak, iskeletlerin kökenlerini belirlemek için analiz edildikleri ve adli testler yapılmadan sergilenmeyecekleri belirtiliyor. Yetkililer, güneş parkı kazılarının başka bir yakındaki siteye taşındıkça daha fazla gizli güzelliklerin gün yüzüne çıkacağına inanıyor.