Haber: Damla Oya Erman

Ekip, bu jeogliflerin feline ve antropomorfik figürleri tasvir ettiğini belirledi.

Araştırmacılara göre, M.Ö. 300 ila M.S. 100 tarihleri ​​arasına tarihlenen bu jeoglifler, Geç Parakas dönemi ile erken Nasca dönemine aittir.

Parakas, M.Ö. 800 civarında And Dağları'nda ortaya çıkan bir kültürdü. Bölgedeki birçok jeoglif, Parakas kültürü ile ilişkilendirilmiştir, bu jeoglifler arasında günümüz Palpa kasabası çevresindeki Palpa Jeoglifleri ve Pisco Körfezi'nde bulunan Parakas Mumyalama Lambası bulunmaktadır.

Parakas kültürünün, M.Ö. 100 civarında ortaya çıkan Nasca kültürüne öncülük ettiğine inanılıyor. Nasca jeoglifleri genellikle stilize edilmiş kuşları, örümcekleri, maymunları, balıkları, köpekbalıklarını, kertenkeleleri ve bitkileri içerirken, Parakas Jeoglifleri daha gizemliydi. Bu jeoglifler, Parakas petrogliflerini anımsatan motifleri içeriyor ve belirsiz insan figürleri veya savaşçılar içeriyordu.

Son bir çalışmada, El Ingenio Beldesi'nde 17 metre uzunluğunda ve 12 metre yüksekliğinde feline figürler içeren 10 jeoglif belirlendi. Changuillo Beldesi'nde ise ekip, 37 metre uzunluğunda ve 13 metre yüksekliğinde feline figürleri tasvir eden 8 jeoglif buldu.

Belirlenen jeogliflerin geri kalanı, 10'u El Ingenio Beldesi'nde bulunan antropomorfik figürleri gösterirken, Changuillo Beldesi'nde 1 antropomorfik figür içeriyordu.

Araştırmacılara göre, Parakas, felinesi bir su tanrısı olarak kabul etti ve onları doğurganlık kavramlarıyla yakından ilişkilendirdi.