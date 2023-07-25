Göynük Değirmendere Mahallesi'nde mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda saat 21.08'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Ormanın sık ağaçların olduğu bölgede çıkan yangına, gece boyunca, 50'den fazla arazöz, çok sayıda su tankeri, ilk müdahale araçları ve 300'den fazla yangın söndürme ekibiyle müdahale edildi.

Dumandan etkilenen 6 kişi, hastanede tedaviye alındı. Tedbir amaçlı yangın bölgesine yakın 10 konut boşaltıldı ve Kemer Devlet Hastanesi'ndeki 14 hastadan 12'si taburcu edilerek evlerine gönderildi, 2 hasta da farklı hastanelere nakledildi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, gece boyunca çalışmaları bölgeden takip etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da çalışmaları yerinde takip etmek için yangın bölgesine geldiği öğrenildi.

Günün ağarmasıyla havadan müdahale başladı. Yangın söndürme çalışmalarında, 10 uçak ile 22 helikopter görev yapıyor.

Bakan Ersoy yangın bölgesinde

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Antalya'daki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Ersoy gece saatlerinde orman yangınını yakından takip etmek için bölgeye giderek, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Beraberindeki heyetle yürütülen çalışmaları takip eden Ersoy, yangından etkilenen alanlarda da inceleme yaptı.

11 uçak, 22 helikopter, 62 arazöz ve 512 personel bölgeye sevk edildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına müdahale için 11 uçak, 22 helikopter, 62 arazöz ve 512 personel sevk edildiğini bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından, Antalya'nın Kemer ilçesindeki yangına ilişkin paylaşımda bulundu.

Çalışmalar için 11 uçak, 22 helikopter, 62 arazöz ve 512 personel sevk edildiği bilgisini veren Yumaklı, "Yangının başladığı ilk andan itibaren ormanın kahramanları cansiperane bir mücadele veriyor. Havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA