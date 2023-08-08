Manavgat ilçesinde yaşayan Damar, 7 yıl önce ırmak kenarında olta ile balık tutarken tedariki zor olan tatlı su canlılara yönelik ticaret yapmaya karar verdi.

Sektöre yatırım yaparak önce yılan balığına ilişkin kurduğu tesis ile ihracata başlayan Damar, gelen talepler üzerine tatlı su kaynaklarından temin edilen "Astacus Leptodactylus" cinsi kerevit ticaretine yöneldi.

Ülkenin iç bölgelerindeki göllerdeki balıkçı kooperatiflerden elde edilen, tatlı su ıstakozu olarak da bilinen kerevitler, Damar'ın kurduğu tesisteki havuzlarda dinlendirildikten sonra işleme, seçme, boylama, haşlama, paketleme, dere otu sosuyla pastörizasyon ve soğutma işlemlerinden geçiriliyor.

Tesiste çoğunluğu kadın olan işçiler tarafından işlenen kerevitler, sade ve soslu paketlenmiş olarak 15 ülkeye ihraç ediliyor.

"Kerevitleri canlı ya da işlenmiş olarak ihraç ediyoruz"

Mehmet Damar, hobi olarak başladığı tatlı su avcılığının ardından ticarete yönelerek özellikle tedariki zor ve işlemesi zor yılan balığı, mavi yengeç, kerevit gibi ürünleri işlediğini söyledi.

Kerevit için müşteri potansiyelinin oldukça yüksek olduğuna dikkati çeken Damar, "Kerevitleri canlı ya da işlenmiş olarak ihraç ediyoruz. Kereviti dereotu soslu ve sade olarak tesisimizde işliyoruz. Avrupa Birliği ülkeleri, ABD, Uzak Doğu ülkeleri ve İsrail'e ihraç ediyoruz. Bu yıl yapacağımız 150 ton kerevit ihracatından ekonomiye 1 milyon dolar civarında katkı sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

İç pazarda da kerevitin son zamanlarda ilgi görmeye başladığına anlatan Damar, "İç pazara sossuz, sade şekliyle sunuyoruz. Özellikle şefler, kendi reçeteleri ile işleyip müşterilerine bu ürünü sunuyor. Kerevitteki en büyük problemimiz doğaya bağlı olmamız. Avcılık ürünü olduğu için ne kadar tutulursa o kadar ihraç etme şansımız oluyor. Kereviti kendimiz yetiştirmek için Adana'da 85 dönüm arazi üzerine çiftlik kuruyoruz. Bu çiftlikle avcılık sezonunun bittiği ekim sonunda bile kerevit yetiştirip yurt dışına göndereceğiz. Böylece ihracat rakamlarımızı ikiye katlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

AA