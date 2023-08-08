Yozgat

Kılıç, iklim değişikliğine bağlı olarak aşırı sıcakların daha fazla görülmeye başlandığını söyledi.

Özellikle güneşin dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında mecbur kalınmadıkça dışarı çıkmamayı öneren Kılıç, "Bu saatlerde uzun süre güneşe maruz kalmak, sıcak çarpmasına neden olabilir. Sıcak çarpması sonucu baş ağrısı, baş dönmesi, bayılma gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bu kişinin hemen gölgeye alınması ve serinletilmesi önemlidir." dedi.

Kılıç, sıcak havalarda terlemeye bağlı vücutta su kaybının artacağına dikkati çekerek, "Su kaybını telafi etmek gerekir. Bol su içmeliyiz. En doğal içeceklerden süt de olabilir. Süt içmek kan şekerinin dengelenmesi açısından önemli. Yine karpuz ve kavun da tüketilebilir. Sıcak havada sebze meyve tüketimini arttırıp, sıvı içeren ürünlerin tüketilmesini öneriyoruz." diye konuştu.

Aşırı sıcakların beyindeki damarları daha fazla kan basıncına maruz bıraktığını ve bunun sonucunda felçlere neden olabileceğini dile getiren Kılıç, "Yüksek tansiyon sonucu beyin kanamalarına neden olabilir. Tansiyon hastalarına sıcak saatlerde dışarı çıkmamalarını özellikle öneriyoruz. Ayrıca aşırı sıcaklar aşırı tuz ve su kaybına bağlı olarak bazı hastalarda da tansiyon düşüklüğüne neden olabilir. Bu nedenle sıcaklardan korunmak gerekir." ifadelerini kullandı.

Tatilcilere gölgelik ve güneş kremi uyarısı

Kılıç, sıcak havada güneş ışınlarının cilt kanserine neden olabileceğine de değinerek, şu uyarılarda bulundu:

"Gölgede bulunmayı, özellikle 10.00-16.00 saatleri arası çocukların, yaşlıların dışarı çıkmamasını öneriyoruz. Deniz kenarında güneşlenen vatandaşlarımız mutlaka gölgelik bulundurmalı, güneş kremi kullanmalı. Güneş kremlerine de çok dikkat etmek lazım. Güneş kremi diye satılan fakat güneş koruyuculuğu tam belli olmayan ürünlere dikkat edilmeli. Yine bazı güneş gözlükleri ultraviyole ışınlarının geçişini engellemiyor. Sertifikası olan güneş gözlükleri takılmalı. Dışarı çıkılmak zorundaysa şemsiye ve şapka kullanılmalı."

Yaz aylarında en önemli problemlerden birinin de gıda zehirlenmeleri olduğuna işaret eden Kılıç, "Yaz aylarında mikroplar dışarıda kalan gıdalarda çok çabuk ürer. Gıdalar çabuk bozulabilir. Bunlara da çok dikkat etmek gerekir. Mümkünse gıdalarımızı buzdolabı gibi soğuk ortamlarda saklamaya özen göstermemiz gerekir." dedi.

AA