Antalya

Kumköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Amasya'da çıkan yangında 4 dönüm buğday ekili alan yandı Amasya'da çıkan yangında 4 dönüm buğday ekili alan yandı

Dumanı görenlerin ihbarıyla Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile yangınlara karşı bölgede görevlendirilen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü sevk edildi.

Orman ekipleri yangına 4 arazöz, ilk müdahale aracı ve su tankıyla müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları başlatıldı.

Öte yandan, yangın alanında çok sayıda cam şişe olduğu görüldü.

AA