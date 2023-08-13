Organize Sanayi Bölgesi’nde bir gıda fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle sabah saatlerinde yangın çıktı. Yaklaşık 9 dönümlük alanda faaliyet gösteren fabrikadan alev ve duman yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdiler.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri kısa süre içinde olay yerine sevk edildi. Herhangi bir can kaybının olmadığı yangın 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

İtfaiye ekipleri yangının ardından tamamen kullanılamaz hale gelen fabrikada soğutma çalışması başlattı.

HABER:MERVE ELÇİ